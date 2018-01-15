Ростуризм предупредил граждан России о забастовках в Греции

Москва, , 11:20 — REGNUM Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рекомендует гражданам России, отдыхающим в Греции, учитывать информацию о забастовках в стране и их возможных последствиях, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Министерства иностранных дел РФ, 15 января в Афинах запланированы забастовки работников общественного транспорта, медицинских учреждений и морских портов, а также протестные антиправительственные акции.

Кроме того, возможна приостановка работы метрополитена, троллейбусов, трамваев и паромного сообщения с островами.

«Ростуризм рекомендует туристам, находящимся в Греции, учитывать информацию о забастовках и их возможных последствиях», — предупредили в ведомстве.

Напомним, ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила российских граждан о задержке рейса в Афины в связи с забастовкой персонала управления воздушным движением Греции.

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В Греции проходят акции протеста против внесенного в парламент законопроекта об ограничении забастовок профсоюзов, а также планов правительства, которые касаются экономии бюджетных средств.