Синоптики обещают в Москве сильные снегопады и потепление к концу недели

Москва, 15 января 2018, 11:17 — REGNUM В Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков, к концу недели немного потеплеет до −1…−3 ⁰С, сообщают 15 января «Метеовести».
"В Москве в начале недели лишь местами небольшой снег, а в четверг-пятницу ожидаются интенсивные снегопады, метели и порывистые усиления ветра. Днём в столице −4…−6⁰, в четверг-пятницу потеплеет до −1…−3⁰», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в субботу, 20 января, потеплеет до 0…-2 ⁰С, однако в ночь на 21 января вновь похолодает до — 7 ⁰С.
Вместе с тем температурный режим в Москве находится на 3—6 ⁰С выше климатической нормы.
Напомним, самая холодная ночь с начала зимы в Москве прошла на 12 января, кода столбики термометров опустились до −8…−10 ⁰С.
Читайте также: В Москве синоптики обещают похолодание
Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики пообещали москвичам самую холодную зимнюю ночь