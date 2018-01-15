Синоптики обещают в Москве сильные снегопады и потепление к концу недели

Москва, , 11:17 — REGNUM В Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков, к концу недели немного потеплеет до −1…−3 ⁰С, сообщают 15 января «Метеовести».

"В Москве в начале недели лишь местами небольшой снег, а в четверг-пятницу ожидаются интенсивные снегопады, метели и порывистые усиления ветра. Днём в столице −4…−6⁰, в четверг-пятницу потеплеет до −1…−3⁰», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу, 20 января, потеплеет до 0…-2 ⁰С, однако в ночь на 21 января вновь похолодает до — 7 ⁰С.

Вместе с тем температурный режим в Москве находится на 3—6 ⁰С выше климатической нормы.

Напомним, самая холодная ночь с начала зимы в Москве прошла на 12 января, кода столбики термометров опустились до −8…−10 ⁰С.

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