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Опубликован список детей, пострадавших при нападении на школу в Перми

Общество

В нём девять человек

Пермь, 15 января 2018, 10:31 — REGNUM  В Перми опубликован список детей, которые пострадали при нападении на школу. Его публикует телеграм-канал Mash.

В списке девять детей, в том числе две девочки. В основном дети 2006 и 2007 годов рождения.

По данным телеграм-канала, лица, которые напали на школу, «целенаправленно били детей ножами в голову, пытаясь убить с одного удара».

10-летний мальчик находится в реанимации.

По данным канала, организатор резни в школе находится в тяжёлом состоянии. Его доставили в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на школу произошло утром 15 января. Нападавшие уже задержаны.

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Нападение на школу в Перми

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