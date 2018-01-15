Опубликован список детей, пострадавших при нападении на школу в Перми

Пермь, 15 января 2018, 10:31 — REGNUM В Перми опубликован список детей, которые пострадали при нападении на школу. Его публикует телеграм-канал Mash.
В списке девять детей, в том числе две девочки. В основном дети 2006 и 2007 годов рождения.
По данным телеграм-канала, лица, которые напали на школу, «целенаправленно били детей ножами в голову, пытаясь убить с одного удара».
10-летний мальчик находится в реанимации.
По данным канала, организатор резни в школе находится в тяжёлом состоянии. Его доставили в больницу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на школу произошло утром 15 января. Нападавшие уже задержаны.