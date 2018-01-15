В якутском Оймяконе — 68: жители не паникуют, студенты из Китая купаются

Якутск, , 10:17 — REGNUM В некоторых районах Якутии столбик термометра опустился ниже отметки в — 60 градусов. В республике введён режим повышенной готовности, но люди не паникуют и продолжают жить своей обычной жизнью. ИА REGNUM публикует обзор связанных с морозами сообщений в СМИ республики.

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Ртутный термометр в Оймяконе показывал минус 68 градусов, пишет ИА SakhaDay. Показывающее температуру воздуха на полюсе холода электронное табло не выдержало и сломалось, мороз зафиксирован ртутным. По прогнозу, будет ещё холоднее — до минус 69, но жители привыкли и не паникуют.

«Для нас это обычное дело. Странно, что журналисты звонят и спрашивают, как вы там живете. Я отвечаю, вы приезжайте и сами увидите, что живем обычной жизнью», — цитирует жителя Оймякона Семёна Винокурова «Якутск.ру». По информации издания, в четырнадцати населенных пунктах республики зафиксирована температура ниже минус 45 градусов. Мороз в почти минус 60 ударил, помимо Оймякона, в Усть-Нере и Верхоянске.

Кстати, экстремальная температура воздуха на полюсе холода (Оймякон) не испугала студентов из Китая. РИГ SAKHAPRESS.RU пишет о том, что молодые люди искупались в незамерзающем ручье при морозе в минус 68.

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Не боится даже экстремальных холодов и знаменитый якутский бычок из села Тулун Усть-Алданского района. Crimyakutia.ru пишет, что он продолжает зимовать вне коровника. Пожелавших подробнее изучить феномен бычка учёных он не подпустил к себе. Напомним, на улице бык зимует под открытым небом уже вторую зиму.

Тем не менее экстремальные морозы не проходят без последствий для республики. Служба спасения эвакуировала сломавшийся на Вилюйском тракте из-за морозов КамАЗ, помогла водителю большегруза и его напарнику.

«Вот уже 15 лет вожу грузы на север, машина полностью подготовлена и утеплена, — рассказал водитель грузовика Николай Мокроусов. — Но якутские морозы победили».

Как сообщало ИА REGNUM, в Намском районе Якутии насмерть замерзли двое мужчин, у которых сломался автомобиль. Пять человек ехали на коневодческую базу, и у них сломался автомобиль. Сотовой связи в лесу не было, двое молодых людей не смогли дойти до базы, где была возможность отогреться, так как были одеты слишком легко.

В республике в связи с экстремальными морозами спасатели и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.