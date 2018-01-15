«И всё у них так»: Колымские депутаты обманули жителей села

с. Гарманда, Магаданская область, , 09:00 — REGNUM Депутаты Магаданской областной думы в октябре 2017 года обещали решить проблему с водой в колымском селе Гарманда, установив колонку, но не сделали этого. Люди продолжают топить снег и возить воду с реки на санках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Гарманда — один из наиболее труднодоступных населенных пунктов Колымы. В селе около 50 человек. Люди испытывают неудобства из-за отсутствия водозаборной колонки (старая разрушена и не работает) и неоднократно просили представителей власти решить эту проблему, и сделать это обещал заместитель председателя регионального парламента Игорь Донцов.

«В ходе встречи с руководством округа принято принципиальное решение незамедлительно возобновить работу колонки, — заявил он в октябре 2017 года. — На минувшей неделе в селе выкопали скважину необходимой глубины. Чтобы обеспечение водой было круглогодичным, решено привести в порядок брошенное помещение, где в прежние годы находилась насосная станция. Там установят оборудование. С инициативой утеплить водозаборную колонку выступил местный депутат Михаил Бикбаев. Таким образом, многолетняя проблема с водоснабжением в Гарманде должна быть решена».

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Между тем колонка в Гарманде так и не появилась, выяснило ИА Весьма, подчеркнув: «И всё у них так». Люди продолжают возить воду с реки на санках и топить снег, сообщила в соцсетях журналист газеты «Колымский Тракт» Евгения Зеленкова. Жители села утверждают: никакой колонки там нет, и дальше слов заявлений депутата дело не продвинулось.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с питьевой водой также есть в Якутии. В республике распространены ситуации, когда даже в детских садах воспитанников поят технической водой. Не решена проблема с водоснабжением и в Якутске: водозабор старый, и из кранов горожан часто течёт коричневая вода с неприятным запахом и песком. Проблема с грязной водопроводной водой также существует в сахалинских населённых пунктах Чапаево и Углегорск.