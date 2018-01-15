Массовое отравление в кафе Улан-Удэ: открыта горячая линия для пострадавших

Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM После массового отравления посетителей кафе «Шулэн До» в столице Бурятии региональный Роспотребнадзор открыл горячую линию. По телефону потребители могут получить консультацию по восстановлению нарушенных прав, передаёт ИА REGNUM 15 января.

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«При обнаружении существенных недостатков оказанных услуг потребитель имеет право требовать полного возмещения вреда, убытков, а также компенсации причиненного морального вреда», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что горячая линия открыта «по факту заболевания сальмонеллёзом посетителей кафе «Шулэн До».

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Массовое отравление детей в Бурятии: виновных обещают наказать

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии десятки человек отравились после посещения одно из кафе в Улан-Удэ. Накануне, 14 января, сообщалось о почти 60 отравившихся. На сегодня эта цифра выросла до 133 отравившихся, среди них 12 детей. Заведение общепита сразу же подвергли проверки на соблюдение санитарных норм. Из-за грубых нарушений работа кафе была приостановлена.

По оценкам медиков, состояние отравившихся средней степени тяжести.

Следственные органы возбудили уголовное дело о «нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

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