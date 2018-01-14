Политскандал, смерть детей, отказ ЦИК: неделя в Оренбуржье

Наталья Хомутова, , 19:45 — REGNUM

В Оренбургской области после новогодних каникул резонанс вызвали такие происшествия, как смерть двухлетней девочки на морозе и гибель трёхлетнего мальчика на пожаре. В центре особого внимания оренбуржцев оказались отказ в регистрации оренбургскому кандидату в президенты РФ Сергею Столпаку, скандал вокруг аренды помещений для региональных отделений партий, а также продажа части дома, в котором жил великий музыкант Мстислав Ростропович, вместе с экспонатами, принадлежавшими маэстро. Об этих событиях и происшествиях подробнее в материале ИА REGNUM.

Гибель детей

В селе Новоалександровка вечером 3 января произошёл пожар в частном доме. В результате погиб трёхлетний мальчик. 5 января в городе Сорочинске на морозе умерла двухлетняя девочка. По обоим фактам следственные органы возбудили уголовные дела, о чём сообщили в начале рабочей недели нового года. Оба происшествия объединяет то, что дети были оставлены без присмотра.

В первом случае мать покинула дом на полчаса. Вернувшись, смогла спасти только девятимесячного сына. Тело трёхлетнего мальчика обнаружили во время разбора завалов после ликвидации пожара.

Во втором случае мать ушла утром 5 января к соседям, по данным из открытых источников, продолжать отмечать праздник. Дочь выскочила за женщиной вслед, но догнать не успела. Домой вернуться ребёнок не смог, потому что дверь захлопнулась.

В рамках уголовных дел следственные органы дадут правовую оценку должностным лицам системы профилактики. Известно, что сорочинская семья, являясь неблагополучной, не состояла на учёте.

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Скандал вокруг частного музея

В Оренбурге собственник частного музея Мстислава Ростроповича объявил о продаже музейных экспонатов, ранее принадлежавших великому музыканту. Кроме того, два года назад на продажу была выставлена часть дома, где расположен частный музей.

Коллекцию хранитель музея Юрий Гончарук оценивает в 4 млн рублей, дом в 6 млн рублей. Он заявил, что готов подарить экспонаты Оренбургской области, но при условии, что минкультуры купит у него часть дома. Ведь подаренные экспонаты надо где-то разместить, а лучше места под них не найти.

В минкультуры области, в свою очередь, заявили о готовности принять такой подарок, но условия относительно покупки недвижимости для ведомства непосильны, поскольку денег на это у министерства нет. Кроме того, чиновники говорят, что Юрий Гончарук периодически меняет условия и выдвигает дополнительные. Например, стоимость части дома снизилась с миллиона евро до 6 млн рублей. Сам хранитель изъявляет желание остаться руководителем музея, отмечает «Эхо Москвы в Оренбурге».

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Гончарук выразил возмущение комментариями чиновников и подчеркнул, что во главу угла ставит сохранение памяти о великом маэстро, а после продажи дома, возможно, покинет пределы Оренбургской области.

В минкультуры надеются, что компромисс будет найден и экспонаты останутся в регионе. Между тем, по данным Юрия Гончарука, уже продано две исторических ценности. Имя владельцев и предметы продажи не разглашаются.

Стоит отметить, что скандал вокруг частного музея Мстислава Ростроповича длится много лет. С момента основания хранители музея и муниципалитет занимались «перетягиванием одеяла». Примечательно, что в доме, где жил великий музыкант в годы Великой Отечественной войны, было создано сразу два музея — частный и муниципальный.

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Оренбуржец сошёл с предвыборной дистанции

Оренбуржец Сергей Столпак получил от Центризбиркома отказ в регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ. Пенсионер ФСБ и председатель садового некоммерческого товарищества «Родник» не предоставил в ЦИК нотариально заверенный протокол регистрации членов группы избирателей.

Такой исход участия Сергея Столпака в президентских выборах был предсказуем. Оренбуржец имеет богатый опыт участия в выборах в качестве кандидата на региональном уровне, но безуспешный. Последней его неудачей стали губернаторские выборы в Оренбуржье в 2014 году. Столпак не смог преодолеть муниципальный фильтр и был снят с предвыборной дистанции.

Местные эксперты подчёркивают, что даже при предоставлении подписей глав и депутатов в облизбирком Сергей Столпак не смог бы занять достойное место в рейтинге, поскольку у него нет какого-либо политического веса.

Политический скандал

В Оренбурге камнем преткновения стало предоставление местной властью площадей для офисов региональным отделениям политических партий России. Под проверку прокуратуры попало решение горсовета Оренбурга о передаче в безвозмездную аренду отделению «Единой России» муниципальных нежилых помещений в 769,8 квадратных метров в центре города сроком на 10 лет.

По данным реготделения партии «Справедливая Россия», выпадающие доходы городского бюджета в 2018 году из-за такого подарка составят 3 млн. 340 тыс. рублей. Примечательно, что представители «Справедливой России» подавали заявку на предоставление им около 80 квадратных метров также в центре Оренбурга, но получили от чиновников отказ. В мэрии мотивировали своё решение сложностями в формировании доходной части муниципальной казны.

Отметим, что в адрес главы Оренбурга Евгения Арапова 9 января внесён протест прокурора о нарушениях действующего законодательства. Установлено, что принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципального недвижимого имущества в безвозмездное пользование — не предусмотрено решением Оренбургского городского совета.

Стоит отметить, что в 2015 году горсовет уже принимал подобные решения. «Единой России» предоставлялись офисы по ул. Чкалова. Подчеркнём, что лидер регионального отделения «Справедливой России» Владимир Фролов намерен вновь подать заявку на льготную аренду офиса и для своей партии.