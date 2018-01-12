«Охота на Дангауэровку»: как в Москве ремонтируют исторические здания

Москва, , 20:52 — REGNUM На малоэтажную застройку в микрорайоне «Дангауэровская слобода» идут постоянные покушения застройщиков, заявила корреспонденту ИА REGNUM муниципальный депутат района Лефортово, инспектор Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Андрееева. По её словам, дома в данном квартале с трудом удалось «отбить» у программы реновации, и сейчас их пытаются забрать иным способом. Под видом отделочных работ происходит уничтожение выявленных объектов культурного наследия и попытка приспособить их под коммерческие нужды. Кроме того, есть подозрение, что проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту была подделана.

«В ноябре 2017 года к старшей по дому по адресу Авиамоторная, 22/12 прибежали проектировщики с просьбой посмотреть проектную документацию на капитальный ремонт. Она обнаружила там документ, якобы письмо от департамента культурного наследия за середину 2016 года, в котором согласуются работы по капитальному ремонту огромного количества коммуникаций. Видимо, подделка. Ребята, когда подделывали, не знали, как нумерация у департамента культурного наследия устроена, у них письмо якобы от середины 2016 года, а номер /7, дробь 7 — это 2017 год», — пояснила депутат.

Отметим, как следует из официального ответа Мосгорнаследия, проектная документация была согласована лишь по проекту колористического решения фасада, разработанного компанией «ДСК Строй-сити» (оригинал документа есть в наличии в редакции ИА REGNUM ). Иная проектная документация, предусматривающая проведение работ по сохранению объекта, на рассмотрение в Мосгорнаследие не предоставлялась.

Сравним два ответа Мосгорнаследия на обращение застройщика, гендиректора фирмы «ДСК Строй-сити» Натальи Бирман по вопросу согласования проекта колористического решения фасадов. Первый документ идёт под номером ДКН-16−09−4974/5 от 21.10.2015 года.

«Мосгорнаследием принято решение о согласовании проекта колористического решения фасадов здания по указанному адресу для осуществления текущего ремонта в качестве временной меры, направленной на поддержание в удовлетворительном техническом состоянии объекта, до разработки проекта реставрации, включающего проект покраски фасадов объекта. Работы по покраске фасадов и утверждение пробных выкрасок согласовать с архитектором-реставратором, осуществляющим авторский надзор», — говорится в обращении.

Второй документ, «открывшийся» в ноябре 2017 года, идёт под номером ДКН 16−04−605/7 от 15.06.2016 года, где говорится о повышенном перечне ремонтных работ. А именно: ремонте внутридомовых сетей инженерных коммуникаций, подвала, чердака, кровли, фасадов. Также указан ремонт систем электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

«Ремонт проводится в целях поддержания объекта в эксплуатационном состоянии без изменения особенностей, составляющих предмет его охраны», — говорится в документе.

Добавим, похожая ситуация с нарушением проектной документации сложилась также с ещё одним домом «Дангауэровской слободы» по адресу Авиамоторная, 49/1.

Здесь ремонтные работы проводит «Научно-реставрационная фирма «МИР» по договору с департаментом культурного наследия. Работы по сохранению объекта культурного наследия также согласованы только в части «колористического решения фасада здания». Разрешение выдано на срок до 30 ноября 2017 года за подписью заместителя руководителя департамента культурного наследия города Москвы, главного археолога города Леонида Кондрашова.

«Там должен быть ремонт фасада с такими работами, как замена балкона. Не ремонт балкона, а замена балкона. Сейчас зима, и по всем нормативным документам работы по покраске зимой проводить нельзя. Есть определённые требования, что температура должна быть регулярно выше пяти градусов. Той фирме, которая их проводит, работы проводить запретили. Департамент культурного наследия не выдал им новое разрешение, а старое закончилось. Фонд капремонта выдал предписание о запрете работ, тем не менее они упорно их ведут. В декабре, когда рабочие в этой конторе разбирали строительные леса без всякой защиты, с грубейшими нарушениями техники безопасности, часть этих лесов они уронили на голову проходившему мимо мужчине, она пробила ему голову, и его увезли в больницу», — подчеркнула Андреева.

Отметим, сам район «Дангауэровская слобода» возник в XIX веке как рабочий посёлок при литейном и котельном заводе немецких предпринимателей Дангауэра и Кайзера. Завод, в настоящее время имеющий название «Компрессор», был одним из крупнейших производителей компрессорного и холодильного оборудования в СССР. Во время Великой Отечественной войны на этом заводе выпускались пусковые установки «Катюша», за это в 1943 году он был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

По состоянию на 2017 год микрорайон «Дангауэровка» состоит из 24 многосекционных домов от трёх до шести этажей в стиле конструктивизма. «Дангауэровская слобода в Лефортово» — один из главных московских памятников архитектуры в стиле конструктивизма, он является выявленным объектом культурного наследия. После экспертной оценки Мосгорнаследия ценность рабочего поселка была подтверждена, и он не вошёл в так называемую программу реновации.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, дом из другого столичного района — Хорошево-Мневники, попал под снос под видом сразу двух государственных программ — реновации и строительства метрополитена.

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