Первая рабочая неделя 2018 года на Дальнем Востоке: проблемы и трудности

Хабаровск, , 13:28 — REGNUM Большинство проектов по развитию ДФО ориентированы на сырьё, почему не выходит развивать Дальний Восток издалека, новые кровли в сахалинском Углегорске снесло первой же метелью, на Колыме закончились дрова, в Приамурье дорожают рыба и яйца. Чем запомнится жителям ДФО первая рабочая неделя 2018 года — в обзоре ИА REGNUM.

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Инвестиции в ДФО? Да. Но только в сырьё

Большинство инвестиций в Дальний Восток по-прежнему идёт в сырьё. Данные портала «На Дальний Восток» проанализировало ИАА «Восток России».

На конец 2017 года в 80 новых предприятий ДФО было инвестировано 119 млрд рублей, создано 7 тыс. новых рабочих мест. В ТОП-5 по инвестиционной привлекательности отнесены цветные металлы, промышленное производство, сельское хозяйство, транспорт и логистика и пищевая промышленность. Именно они составляют почти весь инвестиционный бюджет региона. Почти 97 млрд рублей из 119 приходится на 5 отраслей.

Бесспорный лидер по объемам инвестиций — «Цветные и драгоценные металлы». Инвестиции в три новых предприятия отрасли составили 64,86 млрд рублей или 64% от общего объема вложений. Предприятия располагаются на территориях со слаборазвитой инфраструктурой — на Колыме, в Якутии, на Чукотке.

Если же к этим предприятиям добавить ещё и алмазные проекты, как это принято в экономической статистике, то на горнорудную отрасль придутся все 65% от общего объема инвестиций в ДФО.

17,81 млрд рублей или 17,5% приходится на отрасль «Промышленное производство». Эта отрасль стала чемпионом по количеству созданных предприятий — их 21. Это предприятия различных сфер деятельности — от переработки мрамора до производства сухих строительных смесей. Крупнейший проект — «Азия лес», производство строганных и профилированных пиломатериалов. В проект инвестировано 7,62 млрд рублей. Регион — Хабаровский край.

9,76 млрд рублей или 9,6% от общего объема инвестиций приходится на сельское хозяйство. Есть 11 проектов. Лидер — завод в Белогорске Амурской области по производству рафинированных масел и жиров. В проект инвестировано 2,385 млрд рублей. В проекте строительство второй очереди по производству соевого изолята.

Далее следует отрасль «Транспорт и логистика». Объем вложений — 3,4 млрд рублей или 3% от общего объема. Преобладающим направлением является транспортировка скоропортящихся, замороженных и свежемороженых продуктов питания.

Последней по объему инвестиций стала пищевая промышленность. Есть 5 проектов. Объем вложений 1,12 млрд или 1,1% от общего дальневосточного объема инвестиций. Наиболее заметный проект — строительство пивоваренного завода на Камчатке.

Самым дорогим по объему инвестиций стал проект горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения на Колыме — 57,4 млрд рублей. В пятерку самых дорогих проектов вошли также «Азия лес» в Хабаровском крае, ГОК «Тарын» в Якутии, завод по производству рафинированных масел и жиров в Приамурье, замыкает пятерку один из самых дорогих животноводческих комплексов за все последние годы — АО «Мерси Агро Сахалин» на Сахалине.

Таким образом, как видим, основной объем инвестиций в ДФО ориентирован пока на сырьё. В такие отрасли, как образование, информационные технологии, машиностроение, недвижимость, общественное питание, рыба и аквакультура почти не инвестируют — есть по одному небольшому проекту.

Почему не выходит развивать Дальний Восток издалека? Проблема в пространстве

Есть богатая полезными ископаемыми территория, которую нужно осваивать. Только вот контролируется территория не очень хорошо. Почти никак не контролируется. Слишком огромен этот Дальний Восток. И начинается очередная программа по развитию Дальнего Востока, — профессор ТОГУ, политолог Леонид Бляхер проанализировал причины, по которым у столичных менеджеров никак не получается с развитием ДФО, на страницах ИАА «Восток России».

«Из прекрасного далека выстраиваются планы и стратегии. Почему? Да потому, что не доверяют этим местным. Кто ж доверяет таким? Особенно если собирается их контролировать», — написал Леонид Бляхер.

Выглядит это примерно так, как если к вам домой придет работник городской управы с требованием срочно сделать ремонт и поменять мебель. На робкие попытки жильца напомнить, что это он здесь живет, что ему тут жить комфортно, строгий контролер ответит, что думать надо не о своем комфорте, а о городе в целом. Мэрия на ремонт денег даст, но все время ремонта у вас дома будет жить контролер. И перекрываются все лазейки в законах — чтобы жили как все. И создаются гигантские проекты без оглядки на рентабельность. Есть и примеры. Построили целюлозно-бумажный комбинат в расчете на лес, существующий только на бумаге. А лес … Лес еще в 90-х вырубили весь. Просто за ненадобностью тогда не оформили. Под строительство брались кредиты, задействовались строительные мощности… В результате комбинат построен, отдачи нет, потому что леса нет, дорог нет, складов нет, подъездных путей нет. Ничего нет. А деньги потрачены. Бесполезное предприятие переходит кредитору — банку, контролируемому государством. В итоге затраты государства огромны, прибыли ноль. Ищутся новые инвесторы в Китае.

Есть ли выход? Есть. Проекты в регионе нужно разрабатывать с учетом мнения, опыта и знаний людей, которые здесь живут.

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На Колыме закончились дрова

В прямом смысле. И это — на Колыме, в самый разгар зимы. Чем растопить печь, где взять бересты, чтобы не околеть от холода? Таким вопросом в первую рабочую неделю 2018 года озадачены жители Ольского района Магаданской области — сообщила газета Магаданская правда.

В эту зиму почему-то централизованной поставки дров в поселки района — нет. Дрова в поселки возит частник. Всего один. Всех он, конечно, обеспечить не может, кого-то не устраивает цена. Как хочешь — так и живи.

Крышу — снесло

В прямом смысле, это не фигура речи. В Углегорском районе Сахалина прошедшим циклоном снесло кровли жилых домов. Это очень огорчило главу региона Олега Кожемяко, который потребовал от правоохранительных органов наказать управляющие компании, установившие некачественные кровли в области, где циклон со штормовым ветром и метелью — обычная погода, сообщило ИА Сахалинмедиа.

Всего повреждения различной степени тяжести получили кровли 42 домов. Наиболее сильно пострадали 18 многоэтажек.

Помимо жилых домов, в Углегорске снесло крыши с поликлиники, бани, котельной, административного корпуса ЦРБ. В Шахтерске ветер оторвал стропильную раму от шлакоблочного основания на здании медицинского учреждения.

Сейчас на ремонтных работах задействовано около 100 человек. Правительство области выделило необходимую помощь. Хочется верить, что кровли в этот раз сделают так, чтобы их не сносило первым же ветром.

Прокуратура проводит проверку подрядных организаций, губернатор требует привлечь виновных к ответственности.

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Дорожают и рыба, и яйца

Такие не оптимистичные новости принесла первая рабочая неделя 2018 года жителям Амурской области.

А еще в Приамурье подорожали сыр и крупа, сообщило ИА Амур. Инфо.

Зато подешевели огурцы и морковь — ешь и радуйся. Витамины, опять же. Правда, в зимние холода организму очень нужны и рыба, и мясо, и вообще что-то посущественней моркови.

Яйца в Приамурье подорожали на 3,5% — с 55,25 до 57,2 рубля по сравнению с декабрем 2017 года.

Мороженая рыба выросла в цене на 2,3%. В среднем за кило чего-то простенького, вроде наваги, нужно отдать 111, 19 рубля.

На 1,5% подорожали помидоры. Несущественно, но прибавили в цене сыр и крупы.

Зато огурцы с прошлогодних 148,19 рубля «упали» до 142,86 рубля. Сразу на 3,6%. Всё равно, конечно, дорого, но всё-таки. На 2,3% подешевела морковь, 0,1% — макароны.

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Учителей и врачей в Приморье будут завозить

Об этом поведал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Врио главы региона уже провел по этому поводу встречу с вице-премьером Ольгой Голодец, сообщила газета Владивосток.

Несколько программ будут реализованы в регионе уже в 2018 году.

Приморскому краю не хватает врачей и учителей. В некоторых отдаленных населенных пунктах с медиками вообще очень плохо — их там нет. Голодец обещала помощь. Но региональные власти должны будут обеспечить приезжим достойные условия. Судя по всему, о том, чтобы обеспечить такие условия местным выпускникам, направить их на обучение, дать жилье и достойную зарплату, речи не идет. Приморье — не самый безлюдный регион в ДФО, не Чукотка, в конце концов, и не Курилы. Люди, местные, там пока есть. Но, видимо, таков сегодняшний тренд развития Дальнего Востока — нужно во что бы то ни стало привезти сюда побольше людей из других регионов РФ. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока ничего не выходит. По данным Росстата, ДФО как минимум не улучшил демографическую статистику за 2017 год, небольшой рост в 2016 сменился убылью в 2017.

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Несчастные дольщики Хабаровска по-прежнему бездомные

Компания «Техносити» опять тормозит ввод домов ЖК «Радужный», несмотря на все заверения и обещания, сообщило ИА Амурмедиа.

Застройщик клятвенно обещал, но опять не принес заключение Госстройнадзора. А без этого документа ввод домов в эксплуатацию, а, следовательно, и новоселье невозможны.

«Нам обещали ключи. Но все молчат опять. И дату ввода в эксплуатацию опять не называют. Звоним, нам объясняют, что это опять наш застройщик виноват. Он какой-то документ не донес. На последнем шаге нас опять маринуют. Сил уже больше нет это терпеть!» — пожаловались дольщики.

Своих квартир люди ждут с 2014 года.

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