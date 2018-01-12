Криминал в Поволжье: в каких регионах стало опаснее

Нижний Новгород, , 12:12 — REGNUM В Поволжье преступать закон стали реже. По данным МВД, в январе — ноябре 2017 года в округе зарегистрировано 363 088 преступлений, что на 3,8% меньше по сравнению аналогичным периодом 2016 года. Отметим, что из федеральных округов число преступлений возросло только в Южном ФО (+4,7%), лидером по темпу снижения является Центральный федеральный округ (-9%). Об этом свидетельствуют данные МВД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В абсолютных цифрах в Поволжье наибольшее число преступлений зарегистрировано в Башкирии (55 896), Татарии (42 803), Самарской области (40 997), Пермском крае (40 866), Нижегородской области (38 921) и Саратовской области (26 836). Далее идут Оренбуржье (25 287), Удмуртия (22 157), Кировская область (19 767), Ульяновская область (12 160) и Чувашия (11 153). Меньше всего преступлений совершено в Марий Эл (6796), Мордовии (7511) и Пензенской области (10 688).

Два региона Поволжья вошли в десятку антилидеров в России по темпам прироста зарегистрированных преступлений. Это Саратовская область (+16,4%), которая уступает «первенство» только Калининградской области (+30,5%), и разместившаяся на восьмом месте Нижегородская область (+5,5%). Число преступлений также возросло в Марий Эл (+2,1%) и Самарской области (+0,2%). В остальных поволжских регионах зарегистрировано снижение, наибольшее — в Ульяновской области (-12,6%) и Прикамье (-12,4%), которые занимают соответственно 8-е и 9-е место в стране. Для сравнения отметим, что наибольшее снижение количества преступлений отмечается в Москве (-20,8%).

Раскрываемость преступлений упала в ПФО на 7,1% — до 206 658. Нераскрытыми остались 134 875 дел, что на 8,5% выше уровня января — ноября 2016 года. Только Оренбуржье смогло увеличить число раскрытых дел. Саратовская и Нижегородская области вошли в пятёрку антилидеров в стране по темпу прироста числа нераскрытых преступлений, который составил соответственно 25,6% и 22,3%. Ульяновская область и Чувашия смогли сократить число нераскрытых дел на 24,7% и 30,3% соответственно, что является одним из лучших показателей в стране.

В структуре преступлений в Поволжье пятая часть (19,8%) приходится на долю тяжких и особо тяжких — 71 714, число которых снизилось на 2,6%. Число преступлений данной категории возросло в четырёх регионах, более всего — в Чувашии (+19,6%, удельный вес в структуре преступлений составляет 22,9), в то же время республика является лидером по росту раскрываемости (+16,8%). Далее по приросту тяжких и особо тяжких преступлений идут Оренбургская область (+11,8%), Саратовская область (+11%) и Марий Эл (+4,3%). Более всего данные происшествия пошли на убыль в Пензенской и Ульяновской областях, сократившись соответственно на 17,9% и 15,8%.

Что касается других категорий преступлений, то Прикамье отмечено в десятке регионов по росту оборота незаконного оружия (+35,7%), Кировская область — по росту преступлений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (+37,8%). В то же время в Нижегородской области оборот незаконного оружия удалось сократить на 16,9%, а в Удмуртии и Саратовской области стали значительно меньше стрелять — соответственно на 47,1% и 41,4%, что позволило данным регионам войти в число лучших по темпам снижения.

Наркоситуация более всего ухудшилась в Чувашии, где число наркопреступлений возросло на 90,6%. Это худший показатель в стране. Десятку аутсайдеров замыкает Оренбургская область, где торговля наркотиками активизировалась более чем на четверть. Из регионов Поволжья в десятку лучших по борьбе с наркоторговлей вошла Пензенская область, где удалось снизить число преступлений на 18,6%.

Кроме того, Чувашия отрицательно отмечена ещё в одном рейтинге. Число пострадавших, которым причинён тяжкий вред здоровью, здесь возросло на 29,1% — это худший показатель в России.

Исходя из данных статистики, в Поволжье опаснее всего стало на улицах населенных пунктов Башкирии и Нижегородской области, где удельный вес совершённых в общественных местах преступлений составил соответственно 41% и 40% — это седьмое и десятое место по стране. Для сравнения отметим, что самая высокая доля уличной преступности — в Москве (52,2%) и Воронежской области (46,4%). Помимо этого, Нижегородская область занимает девятое место по приросту преступлений на трассах и дорогах (+16,3%), Чувашия — шестое место по приросту преступлений в парках и скверах (+12,9%).

Что касается правонарушителей, то здесь можно выделить Ульяновскую область, где 74% преступников — это безработные. Такой же показатель зафиксирован в Москве, которая разделила с регионом 9−10-е места. Чаще всего в России безработные идут на преступления в Северной Осетии (86,2%) и Карачаево-Черкесии (85,3%). Кировская область и Удмуртия вошли в число десяти регионов с наибольшим удельным весом рецидивных преступлений (67,4%), Чувашия и Оренбургская область — по доле преступлений, совершённых в группе (соответственно 12,9% и 13,6%), Башкирия, Кировская область и Удмуртия — по удельному весу преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (соответственно 52,4%, 49,5% и 48%).