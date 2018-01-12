Пенсионный фонд просят не лишать пенсий из-за отсутствия документов

Москва, , 10:41 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил в Пенсионный фонд России письмо, где просит не отказывать в назначении пенсий из-за отсутствия каких-либо документов.

«Я направил письмо в Пенсионный фонд России с тем, чтобы никому не отказывали в назначении пенсий из-за отсутствия каких-то документов. У нас в стране фактически была гражданская война, многие люди вообще все потеряли, поменялись законы, поменялись многие документы», — сообщил парламентарий.

По его мнению, «несправедливо из-за бюрократической ошибки лишать человека честно заработанных им на старость денег».

"Я понимаю, когда человек нигде не работал, ему назначают лишь пенсию по старости, но когда ему просто не хватает документов — такие отказы должны быть пересмотрены», — отметил депутат Госдумы.

Ранее в интервью «Российской газете» глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в 2017 году были случаи, когда ПФР был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Он уточнил, что таким людям назначается социальная пенсия. Такая пенсия назначается на пять лет позже страховой. Женщины могут рассчитывать на социальную пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.