Самые крупные траты российских туристов в Новый год зафиксированы в ОАЭ

Москва, , 09:30 — REGNUM Самые крупные траты российских туристов в Новый год зафиксированы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — наибольший средний чек в этой стране составил 6670 рублей.

К подобному выводу сотрудники сервиса «Яндекс.Деньги» пришли после анализа транзакций, проведенных с использованием более 600 тысяч пластиковых карт, передает РБК. На втором месте после ОАЭ оказалась Австрия с 4605 рублями, на третьем — Таиланд с 4559 рублями.

Напротив, меньший чек одной транзакции был зафиксирован в Белоруссии и Польше — 1295 и 1499 рублей соответственно. При этом Белоруссия оказались наиболее востребованным направлением среди пользователей «Яндекс.Денег».

Наименьшим спросом у пользователей платежного сервиса пользовались Гваделупа, Исландия, Монако, Мьянма и Мартиника.

Ранее аналитики сервиса «Яндекс.Деньги» определили топ-5 подарков к Новому году на Урале. В их числе оказались часы, ювелирные украшения и бижутерия.

Читайте также: Топ-5 подарков к Новому году на Урале: что подарят жители региона

Читайте ранее в этом сюжете: В каких странах отдыхали жители России в новогодние каникулы