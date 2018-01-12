Жители России стали жёстче осуждать однополые браки и секс на стороне

Москва, , 08:51 — REGNUM Сексуальные отношения семейных людей помимо брака неприемлемыми считают большинство жителей России. Такое отношение было у граждан и 20 лет назад, однако за этот период оно только усилилось и укрепилось. Так, по данным опроса, проведённого «Левада-центром», доля россиян, безоговорочно осуждающих интрижки на стороне, увеличилась с 50% до 68%.

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Также граждане стали менее терпимо относиться и к однополым бракам. Здесь скачок также достаточно существенный — доля опрошенных, осуждающих однополые отношения, возросла с 68% до 81%.

При этом измены с большей строгостью осуждают женщины, чем мужчины. А вот в возрастных группах различия практически исчезли. Так, если в 2008 году молодые мужчины (в возрасте от 18 до 30 лет) были более терпимы по отношению к гомофобии, чем мужчины старше 31 года, то сейчас они сравнялись в своих взглядах. Аналогичная ситуация отмечается в отношении женщин.

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Отметим, что, по данным опроса, доля людей, которые осуждающе относятся к «вынужденным» абортам, выросла в два раза: с 13% в 1998-м до 26% в 2017 году. Специалисты отметили прослеживающийся общий тренд на рост консервативных оценок: если раньше каждая пятая женщина считала такой аборт предосудительным, то теперь — каждая третья.

Добавим, что опрос проводился во второй половине декабря 2017 года в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Участие в нём приняли 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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