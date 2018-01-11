«Откровенный захват земли»: москвичей превратили в заложников госпрограмм

Москва, , 13:43 — REGNUM Жителей дома по адресу Маршала Жукова, 20 в Москве продолжают выселять из квартир, а департамент городского имущества не спешит решать проблему, заявила корреспонденту ИА REGNUM местная жительница Елена 11 января. Изначально дом попал под снос из-за предполагаемого строительства метро, однако, согласно договору мены, который дают на подпись жильцам, переселение происходит по условиям так называемой программы реновации.

Так, согласно законам города Москвы №21 и №29 об обеспечении жилищных прав граждан, собственники имею право претендовать на дополнительные метры жилья. Однако в департаменте городского имущества и департаменте градостроительной политики города Москвы отвечают, что методики расчёта не существует.

«Сложность в том, что департамент городского имущества держит оборону и не пытается помочь в решении вопроса с недовольными гражданами. В доме осталось несколько квартир людей, которые несогласны или у которых проблемы индивидуального порядка, как у нас. Мы знаем, что в районе есть дома со свободными квартирами, но почему департамент не реагирует, не понятно. Могу сказать, что из тех, кто остался, есть желающие приобрести дополнительную площадь (комнату), есть те, кто просто хочет в другой дом. Варианта «докупим» нет, потому что нет методики расчёта. Это ответ департаментов. Спасибо государству за неработающие законы», — подчеркнула Елена.

Отметим, накануне, 10 января, жильцы дома провели «народный сход», где заявили о несогласии с политикой принудительного переселения. Люди до сих пор не могут понять, по какой программе их выселяют — реновации или строительства метро. Жильцы считают, что дом был включён в программу реновации, чтобы не платить компенсацию за отсутствие качественного ремонта в квартирах для переселенцев.

Сейчас в печатном издании «Вестник мэра и правительства Москвы. Спецвыпуск №35 2017 года» можно найти подробную информацию о сроках и ходе проведения строительных работ по будущей станции метрополитена в районе Хорошево-Мневники (СЗАО) на улице Маршала Жукова. Однако ранее чиновники утверждали, что сроки неизвестны, и в спешном порядке выселяли жителей из дома, не уведомив о выезде за положенные 90 дней.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявила муниципальный депутат района Лефортово, инспектор Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Андреева, согласно договору мены, который предлагают подписать собственникам, их переселяют именно по условиям программы реновации. При этом условия в новых квартирах значительно хуже и без ремонта.

«Людей переселяют в чудовищный дом, с предельно низким качеством постройки, категорическим количеством недоделок: лифты не работают, из щелей дует. По программе реновации людей планируют переселять в высотные панельные дома, заведомо ухудшая качество их жилья, так как во всех проектах, которые сейчас есть и демонстрируются по нескольким кварталам, в условия разработки заложено, что плотность застройки увеличивается в 2,5 раза. Никто даже не скрывает, что часть зданий отдаётся под переселение людей, а часть — под коммерческую застройку. Откровенный захват земли», — подчеркнула депутат.

Добавим, как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, первая группа людей переселится по программе реновации уже в феврале 2018 года. В настоящее время в распоряжении властей Москвы на финальной стадии строительства и в переделке под новые стандарты находится в общей сложности 1 млн кв. метров жилья. Заммэра пообещал, что плотность застройки при реновации не превысит 25 тыс. кв. метров на гектар. Кроме того, сегодня в работе находятся 236 стартовых площадок. Некоторые из них — в стадии проектирования, где-то уже идёт стройка.

По словам Александры Андреевой, обещания мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя Марата Хуснуллина про первую волну переселения на деле оборачиваются тем, что люди получают жильё, изначально предназначенное для очередников.

«В первую очередь по программе реновации переселят людей из «лакомых кусочков», а не из самых плохих домов, хотя в законе написано, что дома должны переселяться с учётом их износа. Но как его можно подтвердить, сертификаты на износ можно подделать, что массово и делается, кто возьмёт на себя ответственность это определять? Сейчас идут публикации, что первые переселения людей по реновации начнутся в феврале 2018 года. Во-первых, они уже начались на примере этого дома на Жукова, 20, и можно проследить, что условия значительно хуже. Во-вторых, надо понимать, что новые дома, которые получат жители, изначально предназначались для людей по программе «Жилище» из ветхих домов, для переселения очередников, людей, которым это объективно нужно. В отличие от старой программы, когда люди могли ждать и выбирать, сейчас им не дают возможности отказаться или выбрать что-то другое», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года жителям района Хорошево-Мневники по адресу маршала Жукова, 20 выдали смотровые талоны и обязали в течение трёх дней дать ответ, согласны они на переезд или нет. Однако оформить договор мены в этот срок успели не все, и часть жильцов осталась недовольна предоставляемым взамен жильём.

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