Московские каникулы для детей Донбасса

Софья Перовская, , 16:41 — REGNUM

Зеленеющие поля озимой пшеницы. Бескрайние просторы земель. Нескошенные поля подсолнухов и покосившиеся избушки, разбросанные вдоль трассы М-4, по которой обычно двигаются конвои гуманитарной помощи из России в Донбасс. То ли весна, то ли осень…

И лишь небольшие снежные лоскутки, чудом уцелевшие на подъездах к Москве, напоминают о зиме и приближающемся Новом годе.

Теперь этим путем совершают новогоднюю поездку в Москву дети Донбасса, чтобы повидать столицу и в каком-то смысле обратиться к своим истокам. Ведь Донбасс, разделенный с Россией в результате развала СССР, так и остается частицей русского мира и бельмом в глазу «европеизированной» майданным способом Украины.

В 2014 году, пока в Киеве скакали одурманенные толпы подростков, другие дети, сидящие за партами, впервые узнали, что значит оказаться под обстрелом. Школа № 19 города Миусинска серьезно пострадала: в крышу школы угодил артиллерийский снаряд, все окна были выбиты. Перед входом в школу стояли танки ВСУ.

Ученики, учителя и родители школы № 20 из города Красный Луч месяц просидели в подвалах. Тогда они поняли, что их жизнь никогда не станет прежней, а дети повзрослели на глазах.

Теперь военные действия несколько утихли, и школьники впервые посетили Москву, познакомились с ее достопримечательностями. Поездка была организована «Родительским Всероссийским Сопротивлением» (Общероссийская общественная организация защиты семьи — прим. ред.) при участии министерства образования и науки ЛНР.

В период военных действий школы России отправляли на Донбасс гуманитарную помощь в рамках акции «Дети России — детям Донбасса».

В преддверии нового, 2018 года встреча детей России и детей Донбасса состоялась вживую: ребята повидали своих московских сверстников и поздравили с Новым годом.

Дети Донбасса увидели Москву впервые. Первый поход в Кремль, первый в жизни театр, поездка в метро…

Мы провели это время с ними. Видели, как радовались ребята, с каким жадным любопытством узнавали новое. Когда дети из ЛНР увидели ослепительно нарядную предновогоднюю Москву, они не могли не вспоминать о недавних военных событиях. Слишком уж резкий контраст между их жизнью сейчас и тем миром, в котом они оказались.

«Война — это сложно, это страшно. Это все заставило посмотреть нас иначе на вещи, ценить каждую минуту, действительно ценить жизнь. Поэтому мы сейчас восстанавливаемся активно, культурная жизнь восстанавливается, это всех взбадривает, конечно», — говорит одиннадцатиклассница Анастасия из Красного Луча.

«Нам очень хотелось поблагодарить ребят, которые оказывали нам гуманитарную помощь. Мы тщательно готовились к этой встрече, готовили подарки, выступления, очень переживали», — рассказывает президент школы №20 13-летняя Олеся.

«Сейчас в городе относительное затишье. Иногда слышно, как на полигонах стреляют, это проводятся учения. Но все же иногда волнение перебивает, до сих пор это страшно. Отношения между людьми изменились. Все друг друга стремятся поддержать», — говорит десятиклассница Оксана.

После 2014 года, когда события в Киеве только начались, все работали на энтузиазме, ведь учителя год не получали зарплаты.

«Горе объединяет. Мы работали, как говорится, до одурения. Да еще и смеялись: «Нам и денег не надо!» Настолько были рады, что все успокоилось», — продолжает рассказ учитель истории, сопровождающая группы.

«Выжили только благодаря большой поддержке. Ведь 1 сентября 2014 года мы не вышли на учебу, — продолжает рассказ Елена Губанова, руководитель группы. — Сложилась такая ситуация, что пришлось клеить из листочков детям тетради, какие-то запасы ручек делили. Что-то нужно было делать. Тогда я написала письмо отчаяния просто в интернет. И откликнулась «Суть времени»! И помощь пришла очень скоро именно от школ Москвы! В гуманитарке присылали канцтовары, продукты питания, вещи первой необходимости — все, что нужно было детям тогда. Встречая 2015 год, мы делили по пять конфет, по три пряника! Мы никогда не думали, что в 21-м веке, в мирное время к нам придёт такая беда».

Продолжила рассказ сопровождающая группу медик Ольга Шпытько: «В военном году, 2015-м мы только 15 сентября открыли школы. У меня дочка горькими слезами рыдала: «Мама, почему я 1 сентября в школу не иду?!» А она как раз пошла в первый класс, и в классе должно было быть 30 человек. Пришло только шесть деток!

Потом все равно открылись. И стали по чуть-чуть появляться люди… Городской транспорт появился, автобусы поехали… Заходили в автобус и удивлялась количеству людей — 2 человека! 5 человек! Представляете, людей в автобусе просто не было. Машин в городе вообще не было. Все мертвое!»

По прибытии в Москву группа детей первым делом побывала на Поклонной горе и посетила Музей Победы.

После посещения музея дети и педагоги в торжественном молчании стояли у Вечного огня. После снова заговорили о том, что произошло в Донбассе и на Украине. Учитель истории рассказала о том, как преподавался предмет все постсоветские десятилетия, что именно сформировало тех подростков, которые бросали бутылки с зажигательной смесью в Дом профсоюзов в Одессе.

«Я помню, мне надо было постричься, я зашла в парикмахерскую, и мне говорят, что сегодня не работают. Это удивило. Хотя на самом деле мы смотрели по телевизору, что происходит в Киеве: одного убили — ого! Пять убитых — ого! На Майдане — это же так далеко, это же в Киеве. Мы думали, что эта потасовка закончится и на этом все! Мужчины наши понимали, что надо готовиться, что у нас будет война!» — вспоминает педагог-психолог Елена Гурбанова.

Ведь старшеклассники из Донбасса, нынешние гости Москвы, практически сверстники тех, кто шел на юго-восток с оружием в руках.

«Вот, например, один мужчина говорил, что они в футбол играют, бегают. А другой говорит: «Я к мамке хочу». Они даже не ориентировались, где находятся, — воспоминает историк и сопровождающая группы. — Такое ощущение, что их совсем не ставили в известность, на какой они территории. Вот эти вот 18-летние парни, совсем молодые ребята. Меня не было в это время, а моя соседка просила, мол, привет им передавайте, и говорила: «Жалко на ребятишек смотреть». Они пришли, но мы-то понимаем, что не по доброй воле. Насколько я знаю, первыми шли молодые ребята, 18-летние, а за ними шли «идейные» батальоны, которые не давали им возможности убежать. В спину их толкали и прикрывались ими!»

Алина свой 15-й день рождения праздновала в подвале. Вот что она рассказала об этом: «У мальчика был день рождения, ему исполнялось пять лет. У нас не было газа, света, мы сидели в подвале, на костре пекли ему торт. Когда поздравили с днем рождения, ему это так понравилось!!! Это было в 2014 году. Да, он просто маленький был и ничего не понимал, вот ему и понравилось. А нам не очень это все нравилось, — вспомнила свой военный день рождения девятиклассница. — Я даже не могла там долго находиться, дышать тяжело было, у нас даже собака боялась и сидела в подвале. Там тяжело было. Взрывы громкие были, вообще невозможно было на улице оставаться».

Учителя вспоминают полный страха и неопределенности 2015 год: «У людей были подвальные помещения, картошку там хранили. А у меня папа, когда живой был, у него была мастерская. Он занимался столярными работами, пластика не было тогда, он делал балконные рамы. Он умер, его уже нет 15 лет, а там жили какие-то бомжи, а мы поняли, что уже надо готовить убежища… Мы там навели порядок, повыносили все. Принесли туда матрасы, подушки, баклажки с водой, вещи, свисток. Кстати, если завалит подвал, обязательно надо свистеть, а не кричать. А мой муж, знаете, что еще сделал? Он прошелся по подъездам и стал чистить все подвалы, чтобы проход был. Мы его только подготовили, буквально прошло, может, с месяц, и все, и пришлось уже сидеть в подвалах».

«Помню, на нашем пятачке свет вырубился, и мы детям еду готовить стали на костре. А через дорогу свет был. Взяли кастрюльку и пошли, там знакомые живут, хоть разогреть. Только мы с мужем вышли, тут начинается. Мы просто попадали в траву и легли сверху на детей, он — на Лесю, я — на Аню. Все лежим. Снаряды ведь разрываются на уровне 60−80 см. Это страшное дело было, — вспоминает медик Ольга Шпытько. — А в областной больнице, в Луганске, как там летало! Оперируют, повыбивало окна, людей и врачей сколько поубивало! Просто во время операций, когда людей спасали. Если бы дали им микрофон, каждый бы вспомнил столько!!!

Море погибших! А к нам украинцев привозили. Когда Дебальцевский котел был, всё в нашей больнице забито было ранеными просто полностью! К нам и тех везли, и этих. И оказывали помощь всем! Их же (украинцев) доставляют после бомбежки, грязь, их надо же одеть, переодеть… И даже им несли кто что мог! Люди как понесли одежду! Бабулечки стали приносить закупорку, пирожки, оладьи! Мы украинцам тоже несли, как раз было 23 февраля, мы купили цветы, рисунки нарисовали…»

«А как мы питались тогда — это отдельный разговор, — продолжила руководитель группы детей из ЛНР Елена Гурбанова. — На огородах у кого что было. Все равно у людей какой-то запас денег был. Вчера у людей мирное небо было, запас денег все равно есть, а толку-то — ведь в магазинах ничего нет. Заходишь в супермаркет, там пусто. А люди его и закрыть не могут, и сидят, и заходишь, а полки пустые, вообще ничего нет!!! Народ разобрал все, съел все, хлеб! Тогда маленькие пекарни пооткрывали, пекли, так очереди такие были за хлебом! А мы же в блокаде были тогда, нам ниоткуда ничего не привезешь, ни со стороны Украины, ни со стороны России. В какой-то момент перекрыли границу с Украиной, а Россия открылась позже уже, намного.

На российской таможне до сих пор заложено под потолок мешками с песком, так как им досталось очень тогда! Они до сих пор не убирают мешки с песком. Закрыты окна мешками. А на тот момент и с Россией непонятно было, что и как. А с украинской стороной — блокада полная. Ничего нет: еды нет, газа нет.

Такая ситуация длилась месяца три. С июля, наверное. С того момента, как бахнуло, самолет нам перебил газопровод».

О том, как освещаются события в Донбассе, продолжила рассказ Ольга Шпытько: «Постоянно проезжают журналисты. У нас недалеко погибли два репортера. Они сначала пропали, потом их нашли в машине убитыми. Украинских каналов у нас нет, в смысле мы их не смотрим. Мы, конечно, можем их посмотреть, даже интересно, что они там говорят, но это далеко от правды: ну да, мы сами себя обстреляли и обрадовались, когда это все случилось.

Самое интересное, что с той стороны нет никаких жертв среди мирного населения. Абсолютно нет, ни одна школа не разбита, ни один детсад! Нет погибших мирных жителей вообще! Тут мы только сами себя бомбим!

И вообще Путин во всем виноват! И все, кто служит, — это специалисты из России! Бред полный. У нас даже есть частушка на эту тему: «Кошка родила котят, это Путин виноват». Мы сделать с этим ничего не можем».

Если бы целью поездки в Москву было рассказать обо всех испытаниях, которые переживали и продолжают переживать луганчане, мы могли бы опубликовать сотни таких интервью, но разговаривать приходилось в коротких перерывах в культурной программе для гостей из Донбасса или вовсе ночью, когда им нужно было уже отдыхать.

А программа визита была более чем насыщенная. В каждый из трех дней поездки группу ждало несколько мероприятий. Посетили Третьяковскую галерею, Институт новых технологий МГУ, музей Горького, театр «На досках» и, разумеется, музеи Кремля и Красную площадь.

Данил из 9-го класса рассказал о своих самых ярких впечатлениях от поездки:

«Мы ходили на спектакль «Пушкин. Бесы». Очень было интересно. Впервые побывать на спектакле — это неповторимые чувства. Это не совсем обычный театр, на сцене почти нет предметов, и все построено на игре актеров. Впечатлила игра актеров тем, что они сумели удержать накал эмоций и внимание зрителей с начала и до конца. И еще они поднимали глубокие темы. То есть не просто по произведению «Бесы» спектакль был поставлен, а то, что они раскрывали сущность самого Пушкина: бесы, которые живут в каждом человеке. Его произведения актеры постарались показать с такой точки, когда тобой управляет внутреннее чувство».

«Это было культурное погружение. Мы узнали историю Москвы. Также побывали в школах, с которыми у нас раньше была только интернет-связь, и теперь мы очень сблизились! Поэтому мы не только развили свои интеллектуальные способности, но и нашли новых друзей и просто хорошо провели время», — делится своими эмоциями от поездки Егор из 11-го класса.

Важнейшей частью поездки была встреча с московскими школьниками. После того как ребята побывали в дружественной школе № 402 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, в последующие дни их встречи продолжились в Москве, им удалось вместе погулять по городу и непринужденно пообщаться.

«Они многое пережили, конечно, они отличаются от нас, и мы можем примерно понять, что такое война, только благодаря им», — говорит ученик московской школы Игорь.

О том, как дети собирались в поездку к своим друзьям в Москву, рассказала директор школы № 19 Ольга Кукуяшная из г. Миусинска:

«Когда нам уже сказали, что поездка состоится, дети вместе начали думать, как отблагодарить ребят из Москвы за все, что они сделали для нас. И у детей возникла идея собственными руками сделать подарки. Дети сами придумали собрать деньги, купить чупа-чупсов и сделать поделки в виде оленей. Я еще спросила: «Девчонки, не слишком ли накладно получится?» А они ответили: «Что вы, они для нас сделали гораздо больше!» Картон цветной на эти поделки несла вся школа, и взрослые, и малыши. Это было настолько трогательно, потом своими руками дети делали эти поделки всей семьей ночью, двести штук получилось сделать, чтобы вручить детям в Москве. Также они подготовили и выступления: песни, стихи и прозу о войне 2014 года».

Новый год не должен омрачаться для детей тяжелыми воспоминаниями, однако делегация из Красного Луча посчитала своим долгом передать то живое слово о войне, рассказы очевидцев событий в Донбассе и свои собственные переживания этого военного периода.

«Во время Великой Отечественной войны наши деды и прадеды воевали за эту землю, и просто оставить ее — это будет очень трудно. Мне кажется, даже если бы мы выехали, то вскоре бы вернулись. Нас бы тянула любовь к своей земле», — говорит ученица 19-й школы Алина.

«Все привыкли обвинять в этом всем страну. Но людей зомбируют. Это все решают средства массовой информации. Им велели показать и рассказать одно — люди будут этому верить. Сейчас потихоньку в голову приходит, что-то неправильно. Страна тут ни при чём. Люди абсолютно мирные, которые сами этого не хотят, большинство не хотело этого всего, — поделился девятиклассник из Красного Луча Данил. — Сейчас масштаб происходящего в городе стал гораздо шире в связи с этими событиями. Я хотел бы развить свой город, вдруг он станет таким, как Москва».

Мы спросили Данила, кем он хочет стать?

— Да самым обычным человеком. Многие, когда говорят «человек», имеют в виду — просто существо разумное. Но для меня это высокие моральные качества, это помощь, давать надежду людям, быть рядом в тяжелую минуту. Быть организатором, тем, кто поднимает людей. Бывают тяжелые времена, после которых нужно поднимать людей… хочу просто быть человеком.

У тебя есть мечта?

— Мечта? Счастливое будущее. Я больше живу целями. Я считаю, что невозможного нет. Потихоньку: подарить людям настроение, отработать концерт. Я делаю то, что хочу, — дарю людям счастье.

«Моя мечта сбылась: я попала в Кремль, побывала в Москве», — говорит 15-летняя Аня из Миусинска.

«Вообще оказаться в Москве — это была моя мечта, я безумно счастлива. Оказаться тут в декабре — это значит попасть в зимнюю сказку, все светится, мигает и горит, культурная жизнь очень развита!» — восторгается десятиклассница Алиса, мечтающая стать политиком.

Московские школьники провожали гостей со слезами на глазах. Дети Донбасса тоже плакали. О чем же плачут эти дети… Это слезы радости оттого, что мечта сбылась? Или грусть из-за бездны неизвестности впереди? А дети России плачут по отобранному смыслу, который им хотя бы на миг подарили приехавшие из Донбасса гости. Ведь дети Донбасса смогли передать им тот бесценный опыт жизни, солидарности, единства, понимания происходящего, который бы те без их помощи не смогли обрести.

Тот опыт, который испытали дети Донбасса, столкнувшиеся с ужасами войны в тот момент, когда были меньше всего готовы к этому, передать очень сложно. Для них война — это не название компьютерной игры, где смерть возможна только мнимая. Эти дети видели смерть, которая настоящая и бродит все время где-то рядом. И это видно в широко открытых и редко улыбающихся глазах донбасских ребят. У нас была уникальная возможность заглянуть в глаза детей войны, которые хотя бы на миг наполнились радостью.