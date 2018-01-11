Непосильные условия: в Оренбурге продают экспонаты из музея Ростроповича

Оренбург, , 10:50 — REGNUM В Оренбурге в центре пристального внимания оказался частный музей-квартира Мстислава Ростроповича. Хранитель Юрий Гончарук ещё два года назад выставил часть дома, которая находится у него в собственности, на продажу. Кроме того, объявлена распродажа музейных экспонатов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Юрий Гончарук, с региональной властью ведутся переговоры с целью сохранить историческое достояние, однако пока взаимопонимания не найдено.

По словам хранителя музея, ранее он отправлял письмо президенту РФ, которое впоследствии вернулось губернатору.

«Там чётко изложены наши предложения по решению вопроса о создании в Оренбурге полноценного государственного музея, достойного имени великого маэстро. Мы предложили три варианта. Первый не требует ни копейки затрат государства. Нам возвращают конфискованную у нас же часть жилого дома (одну четвёртую), где в настоящее время разместили муниципальный музей. Есть решение суда, согласно которому мы имеем право пользоваться этим помещением. Мы восстанавливаем исторический облик дома, и музей продолжает работу в качестве частного, как он и работал до 2005 года.

Вторая позиция — восстановить исторический облик дома, объединить музей, как он был. Создать полноценный музей. С нами или без нас!

Третий вариант — самый последний, который мы в настоящее время изложили губернатору. Мы передаём в дар экспонаты музея. Их общая стоимость 4 млн рублей. Мы дарим государству 4 млн рублей!» — отметил Юрий Гончарук.

Между тем подарок подразумевает определённые условия. Для размещения подаренных региону экспонатов владельцы частного музея готовы продать свою часть дома (половину) за 6 млн рублей.

«Они восстанавливают исторический облик дома без нас. Мы уедем», — сказал Гончарук. Он подчеркнул, что состояние дома хорошее, необходимо подлатать крышу, но на это потребуется примерно 50 тыс. рублей.

Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что на выкуп недвижимости средства в бюджете ведомства не предусмотрены.

«Кроме того, заявитель неоднократно пересматривал стоимость объекта и условия откупа недвижимости, что значительно затрудняет поиск взаимопонимания по данному вопросу», — сказала глава минкультуры региона.

Евгения Шевченко также подчеркнула, что министерство благодарно Юрию Гончаруку за активную деятельность по сохранению памяти оренбургского периода жизни семьи Ростроповичей.

Общеизвестно, что родители Софьи Ростропович, матери великого музыканта, стояли у истоков профессионального образования в Оренбуржье, а юношеские годы будущего человека мира — Мстислава Ростроповича — проходили в Оренбурге, о чём он не забывал до конца своих дней и всегда с радостью возвращаться в город своей юности.

Министерство готово принять экспонаты, находящиеся в распоряжении семьи Гончарук, в фонды Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея на постоянное хранение по всем канонам законодательства Российской Федерации.

«На основе полученной коллекции возможно создание музейной экспозиции, отражающей историю Оренбургской области периода пребывания семьи Ростроповичей и последующих визитов Мстислава Ростроповича в Оренбург. Кроме того, министерство культуры и внешних связей Оренбургской области готово обратиться в Министерство культуры Российской Федерации с инициативой создания обменного выставочного проекта с целью его продвижения в мемориальных музеях знаменитых композиторов и музыкантов России. В знак благодарности и уважения при экспонировании будет указано имя дарителя.

Искренне надеемся, что Юрий Петрович примет положительное решение по данному вопросу и совместными усилиями нам удастся сохранить память о великом музыканте», — отметила Евгения Шевченко.

Однако Юрий Гончарук категорически против того, чтобы экспонаты отдали в краеведческий музей, где, как он считает, их будут выставлять только по великим праздникам. Мстислав Ростропович заслужил почтительного отношения к вещам, которые когда-то ему принадлежали, и было бы логичным создать постоянную экспозицию и выделить место в залах краеведческого музея.

Добавим, что частный музей-квартира Ростроповича была открыта в 2001 году в той части дома, которая когда-то принадлежала крёстной Мстислава Ростроповича. Та часть, где маэстро проживал в годы эвакуации, перешла в муниципальную собственность. В результате в одном доме функционировало два музея — частный и муниципальный. В 2015 году частный музей закрылся.

Музей в честь великого музыканта стал яблоком раздора. На протяжении многих лет хранители частного музея конфликтовали с муниципалитетом. Как утверждает Гончарук, в отношении него даже был составлен административный протокол за создание музея.

В словах хранителя частного музея сквозит обида на власть, как городскую, так и региональную. Гончарук признался, что уже продано два экспоната.

Между тем и Гончарук, и минкультуры региона, судя по их заявлениям, преследуют одну и ту же цель — сохранить память о великом маэстро.

Напомним, что вместе со своей семьей во время Великой Отечественной войны, 14-летним мальчишкой Мстислав Ростропович находился в эвакуации в Оренбурге-Чкалове. Основной доход семья получала от продажи «коптилок» и рамок для фотографий, производство которых наладил Мстислав в амбаре-мастерской. Именно благодаря этому нехитрому изобретению Ростроповичи выжили в тяжёлые военные годы, когда за концерт юному музыканту платили меньше, чем стоила буханка хлеба.

Ростропович не раз повторял, что Баку дал ему жизнь, а Оренбург сделал человеком. Приводя многочисленный примеры спасения его семьи от голода и холода незнакомыми людьми, он много раз говорил, что свой долг перед оренбуржцами он никогда не вернёт полностью. На старом кладбище, на проспекте Победы в Оренбурге похоронены его отец и крёстная мать.

Музыкант, оказавшийся в эвакуации в Оренбурге в 1941 году, спустя десятилетия, будучи уже исполнителем с мировой известностью, солировал в концертах и давал мастер-классы для студентов и преподавателей Оренбургского государственного института искусств, носящего имя маэстро и его отца.

Мстислав Ростропович является величайшим виолончелистом современности. В его исполнении прозвучал фактически весь репертуар виолончельной музыки. Музыкальная карьера Ростроповича принесла ему многочисленные награды. Его имя включено в число «Сорока бессмертных» — почётных членов Академии искусств Франции. Он получает Premium Imperiale от Японской Ассоциации искусств. В США ему вручена президентская медаль Свободы — высшая американская награда. Франция даёт орден Comandeur de Legion d'Honneur, Англия — орден «Рыцарь Британской Империи». В 1995 году ему присуждена высшая награда Швеции — «Полярная звезда».

За заслуги в искусстве он награждён премией Альберта Швейцера и премией Фонда Эрнста фон Сименса, которая до него была дана только Бенджамину Бритенну и Оливье Мессиану. Более 35 крупнейших университетов мира присудили ему степень почётного доктора. 25 стран оценили вклад маэстро в мировую культуру, вручив ему более 90 своих наград. До выезда из СССР в 1974 году Мстислав Ростропович стал лауреатом Сталинской и Ленинской премий, народным артистом СССР.