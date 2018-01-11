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Социологи: К 2050 году ислам станет второй религией в США

Общество

В 2017 году в США приверженцев данной веры насчитывалось 3 млн 450 тыс. человек, к 2050 году их число, при сохранении темпов роста, может составить 8 млн 100 тыс. человек

Вашингтон, 11 января 2018, 10:07 — REGNUM  По данным социологического исследования, проведенного Pew Research, мусульмане к 2050 году могут стать второй по величине религиозной группой в США, сообщает 11 января Al Arabia.

Согласно докладу, опубликованному CNN на основании исследования, проведенного вышеуказанной компанией, мусульманское население в Соединенных Штатах растет ускоренными темпами.

В 2017 году в США приверженцев данной веры насчитывалось 3 млн 450 тыс. человек, к 2050 году их число, при сохранении темпов роста, может составить 8 млн 100 тыс. человек.

Основную массу американских мусульман составляют иммигранты или дети иммигрантов, на их долю приходится порядка 75% всех мусульман страны.

Кроме того, социологи подчеркивают, что в среднем мусульмане моложе представителей других религиозных групп, а значит, и детей у них будет рождаться больше.

Напомним, в США проживает свыше 300 млн человек, подавляющее большинство из которых исповедует христианство различных толков, поэтому даже если прогнозы социологов оправдаются, то мусульмане не смогут играть значительную роль в американской политике.

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Ислам

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