Десятки человек без жилья: почему многоэтажка в Тюмени сгорела как свеча?

Александр Комаров, , 02:00 — REGNUM

В Тюмени третий день активно обсуждают пожар в многоэтажке на улице Олимпийской, 4. Десятки человек лишились жилья. Сегодня, 10 января, о готовности помочь погорельцам заявили власти Тюменской области. Также открыт специальный счёт — перевести нуждающимся деньги могут все желающие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Помощь придёт

Напомним, пожар возник вечером 8 января. С первого по седьмой этаж загорелся утеплитель. Площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров. 43 квартиры получили различные повреждения. 184 человека были эвакуированы.

В одном из помещений нашли труп мужчины. Он проживал в одной из квартир. Когда начался пожар, мужчина пытался его потушить. А когда увидел, что соседняя квартира горит, бросился людям на помощь. Герою удалось спасти одного человека из огня. Но сам он погиб.

А затем силовики поймали предполагаемого поджигателя. Его долгое время не удавалось допросить, на момент задержания данный гражданин был в невменяемом состоянии. Не пришёл в себя он и к утру 9 января.

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Оказалось, что пожар возник в одной из квартир. Затем на фасаде загорелся утеплитель и пламя мгновенно распространилось по зданию. Теперь десятки людей остались без жилья. Часть из них временно поселили в гостинице «Колос». Там они смогут находиться до двух месяцев. Другие же предпочли пожить у своих родственников и знакомых.

9 января стало известно, что на первостепенные нужды погорельцы получат единовременную помощь в размере 50 тыс. рублей. Такую весть на брифинге выдал заместитель главы Тюмени Павел Перевалов. И это не предельная сумма, при необходимости граждане смогут рассчитывать на большее.

Власти Тюмени собираются ремонтировать пострадавший дом. Многоэтажка является муниципальной. Работы впереди много. Для начала — определить размер ущерба. А он может быть великим. В результате пожара оказались повреждены фасад, стены, кровля, коммуникации и т. д.

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А 10 января о готовности помочь заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. На время ремонтных работ в доме областной бюджет поможет погорельцам с арендой жилья. Впрочем, компенсации коснутся только тех, кто официально зарегистрирован в пострадавшей многоэтажке.

Почему вспыхнула многоэтажка?

Жителей пострадавшего дома в беде, скорее всего, не оставят. Помощь идёт со всей Тюмени. Региональный социально-реабилитационный центр «Семья» открыл для пострадавших счёт, на который все желающие могут отправить деньги. В этом же центре принимают одежду, продукты питания и предметы первой необходимости.

Вице-мэр Тюмени Павел Перевалов, который также возглавляет городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям, пообещал гражданам провести ремонт дома в максимально сжатые сроки. А с руководителями разных служб чиновники, по их словам, уже договорились о том, чтобы утраченные в огне документы восстанавливать максимально оперативно.

Параллельно компетентные органы выясняют, что могло способствовать стремительному распространению огня. По словам Перевалова, девятиэтажку ремонтировали буквально в 2009 году. Тогда же утепляли и фасад.

При этом, согласно документам, рабочие должны были использовать утеплители определённого класса горючести. Но так ли это было на самом деле? Не нажился ли кто-то за счёт экономии на материалах? И куда смотрели те, кто в 2009 году принимал выполненные работы?

Эти вопросы волнуют не только чиновников, но и рядовых граждан, в том числе и из других регионов страны. Официально пока возбуждено одно уголовное дело, по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, повлекшего по неосторожности смерть человека. Задержанный по подозрению в этом преступлении гражданин теперь арестован.

Разделит ли с ним кто-то ответственность за произошедшее? Ответа на этот вопрос в СКР пока дать не могут. Известно лишь, что назначены судебно-медицинские и пожаротехнические экспертизы. Возможно, уже скоро эксперты расскажут, почему не так давно отремонтированная многоэтажка сгорела, словно свеча.