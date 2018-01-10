Иномарка для начальника и бездомные — новогодние скандалы Тюменской области

Елена Миронова, , 19:40 — REGNUM

Первые дни наступившего 2018 года не принесли Тюменской области катаклизмов. Новостная лента не изобиловала смертями, пожарами и техногенными катастрофами. И когда нет новостей, тогда их, видимо, необходимо придумать. Ставил ли начальник ГИБДД Тюменской области дорогой внедорожник на газон? Живет ли младенец с родителями в иномарке на самом деле? Такими вопросами предложили задаться читателям тюменские СМИ.

Покажи, как ты паркуешься, и я расскажу, кто ты!

Первую неоднозначную новость, вызвавшую бурю в сети, запустил телеграмм-канал «Одиночный пикет» 5 января 2018 года. Как раз в то время, когда стало известно об указе президента РФ № 652, согласно которому идут под сокращение 10 тысяч российских инспекторов ГИБДД.

«Хочешь безнаказанно парковаться в неположенных местах? Свободно нарушать ПДД? И жить, невзирая на законы и Конституцию? Эксклюзивное предложение! Только в Тюмени! Набирается группа на курс «Вседозволенной жизни». Экспертом курса выступит начальник ГИБДД по Тюменской области, Киселёв Михаил Николаевич. Так, возле ТРЦ Кристалл Land Cruiser М747ММ72 Михаила был замечена на тротуарной части дороги. Судя по последним новостям с участием начальников ГИБДД, не соблюдающих правила, в нашей области почти каждый начальник может проводить такие курсы. Записывайтесь скорее, места ограничены», — было заявлено в записи канала с приложением фотографии автомобиля на белоснежном пространстве.

Михаил Кисилев занимает пост начальника ГИБДД по Тюменской области с июня 2016 года. Служит в органах внутренних дел с 1995 года. Неоднократно выполнял служебный долг, охраняя общественный порядок в Северо-Кавказском регионе, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Ранее занимал должность командира полка ДПС ГИБДД. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За доблесть в службе», государственной наградой «За охрану общественного порядка». Словом, уважаемый человек.

«Я постараюсь сделать всё, чтобы дорожное движение в регионе было комфортным и безопасным для законопослушных участников дорожного движения. К нарушителям, особенно практикующим опасное вождение, будут применяться адекватные меры реагирования и административного воздействия», — обещал Михаил Киселев, заступая на ответственный пост руководителя региональной Госавтоинспекции.

После инцидента, о котором заявили в телеграм-канале, пресс-служба УГИБДД по Тюменской области оперативно ответила, что у главы региональной Госавтоинспекции в собственности автомобиля не имеется. Кроме того, иномарка на фото не является служебной машиной из парка областного ГИБДД.

«Будет проведена проверка и по факту водитель будет привлечен к административной ответственности», — сообщила СМИ руководитель управления пропаганды региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

Кроме того, по данным декларации о доходах и имуществе за 2016 год, и жена, и дочь главного Госавтоинспектора Тюменской области не владеют автомобилями, хотя Михаил Кисилев имеет в собственности гараж.

Однако новость о «незаконной парковке» разлетелась по интернету. Из комментариев не только пользователи, но и наверняка сам Михаил Киселев узнал о себе и сослуживцах много нового.

«В новогоднюю ночь меня остановил инспектор ГИБДД для проверки на алкоголь. Когда он мне пожелал счастливого пути, я у него спросил, какая у вас мечта, инспектор? Он мне ответил, всех лишить прав водителей 72-го региона», — сообщает один из граждан.

«В МРЭО бардак, очереди длиной в неделю, на дорогах нет гаишников, одни неадекватные водители, которые ездят как хотят, или как умеют… За праздники сегодня первый раз увидел экипаж ГИБДД», — жалуется второй.

«Спрашивается, каким образом регулировать дорожное движение может лицо без автомобиля? Потом и появляются знаки ограничения скорости в 40 км/ч на широтной, и это где три полосы в каждую сторону и нет ремонтов», — вопрошает третий.

Тем временем в УГИБДД по Тюменской области подвели итоги новогодних праздников. За восемь дней января 2018-го в ДТП погибли два пешехода, 49 человек ранены. За аналогичный период 2017 года на дорогах Тюменской области погибли 14 человек, 86 человек были травмированы. Снижение смертности в несколько раз! В праздничные дни автоинспекторы отстранили от управления транспортом 221 водителя в состоянии опьянения, в том числе 21 повторно в течение года севшего за руль в пьяном виде.

«За все праздники один нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, где сам же и пострадал, это произошло утром 1 января в Тюмени», — сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Снижение смертности в несколько раз, травмированности, пресечение пьянства за рулем. Давайте будем объективны: если нет реальных дел, не спасет пиар отдел никакого начальника. Но фэйковая новость, надеемся, дала автоинспекции Тюмени пищу для размышлений и повод для совершенствования работы.

Автомобиль — не роскошь, а место проживания

Другой охвативший тюменские СМИ скандал также связан с автомобилем. Источником новости о тюменской семье, вынужденной второй месяц с маленьким ребенком жить в автомобиле Mazda, также стали социальные сети. В новогодние дни местный информационный портал 72.ru пообщался с «бездомными». Выяснилось, что молодые люди ранее снимали квартиру. Отца семейства сократили на фирме по доставке еды, и платить за жилье стало нечем. Единственная крыша над головой — в личном автомобиле. Мать семейства жила до замужества в детском доме и могла бы рассчитывать на социальное жилье. Но официально сиротой она не является — ее мать, то есть уже бабушку, родительских прав не лишили.

Отдельной строкой говорится, что молодые родители не могут трудоустроиться. Таксовать нет возможности — вся машина забита детскими вещами. Продать иномарку тоже не получится, так как машина находится под арестом за невыплаченный кредит. Недавно супруг устроился работать на автомойке, и там же временно пребывает его семья — жена и ребенок.

Вопиющий случай проживания малолетнего ребенка в жутких условиях, когда на дворе трещит двадцатиградусный мороз, взорвал тюменский сегмент интернета. Реакция, прямо скажем, неоднозначная.

«Полгода ищу работу. Ненавижу вопрос от специалистов отдела кадров: «На какие средства вы живете все это время?» При этом получаешь очередной отказ. Вот сейчас показали семью в машине. Это вершина айсберга. Но зато статистика упорно говорит, что безработицы нет, работы много и это вы не хотите работать. И зарплата-то у нас больше 30 тысяч. И всё у нас хорошо», — пишут сочувствующие.

«Куда вы плодите детей, не имея ничего и делая себя и их бомжами? Вот опека сейчас узнает и ребенка отберут», — говорят осуждающие.

У истории было продолжение. Неравнодушная тюменка предложила «бездомной семье» комнату в общежитии бесплатно.

«Не знаю, какие там у них проблемы. Но я предложила пожить комнату в общежитии, за которую я даже не собиралась просить деньги, так как она стоит пустая. На что мне ответили «Мы подумаем» и пропали. Если бы мне предложили подобное, я бы согласилась, не задумываясь. Значит, их всё устраивает», — сообщила женщина в паблике «Инцидент/Тюмень».

Центр «Семья» предоставил молодой маме с ребенком кров. Но «бездомные», которые живописали, как тяжко жить в автомобиле, отказались и от государственной помощи.

Департамент социального развития Тюменской области сообщил 4 января, что в машине молодая семья уже не живет. Однако молодые люди опровергли соцзащитников.

«С нами действительно связались специалисты центра «Семья». Они предложили одно койко-место для моей жены и ребенка. При этом сразу предупредили, что дитю нельзя там бегать, шуметь. Как ребенку запретить это делать? Связать его, что ли? Более того, мне же в этом центре ничего не предложили. То есть мне всё равно придется спать в машине», — заявил 72.ru отец семейства.

В финале интервью молодой человек сказал, что надеется на должную поддержку государства. И сочувствие тюменцев резко обернулось неприятием к «бездомной» семье из автомобиля.

«Тоже что ли взять семью и поехать в столицу нашей родины Москву, и ночевать там в машине? Но только, думаю, там церемониться не будут и отправят туда, откуда приехал. А если по делу, то ребёнка нужно забрать из этой семьи, пока не смогут быть настоящими родителями», — выразил мнение большинства один из пользователей.

«Предлагаю всем скинуться и отправить всю семью на Мальдивы, а то они, бедные и несчастные, такую трагедию пережили! А по приезду квартиру трехкомнатную подарить! Ну, а про долги перед банком я вообще молчу… Мы их, конечно, закроем пока будете попу на солнышке греть… И департамент образования пусть закрепит сразу место для ребёнка в садике, школе и универе на будущее», — иронизируют над молодыми «бездомными» тюменцы.

В любом случае, большинство признает, что молодым людям определенно не хватает не столько квартиры, которую они явно хотят не мытьем, так катаньем заполучить, а чувства ответственности перед своим маленьким сыном, которому необходимо тепло домашнего очага и родительская любовь.