Жириновский объяснил переименование площади в Вашингтоне

Москва, , 10:22 — REGNUM Прежде чем переименовывать площадь перед посольством РФ в Вашингтоне в память о российском политике Борисе Немцове, США стоит объективно оценить его деятельность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Конечно, любой город может принять решение назвать улицу или площадь именем любого человека, но должна быть объективная характеристика. Был кредит в навашинском банке, под гарантию губернатора Немцова, на 18 млн долларов, где они? Были разбазарены. В том числе, возможно, и со стороны губернатора», — заявил Жириновский.

Кроме того, отметил он, в бытность Немцова губернатором Нижнего Новгорода было совершено «еще много преступлений».

"Надо все оценивать, они чьим именем будут называть площадь в столице Америки», — подчеркнул Жириновский.

Борис Немцов был убит на Большом Москорецком мосту 27 февраля 2015 году. В 2018 году в годовщину его смерти в Вашингтоне хотят переименовать площадь перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова. Жириновский уверен, что такое решение США приняли не случайно.

«Это же специально, чтобы напакостить нам, перед нашим посольством», — заявил депутат.