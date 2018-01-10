Военно-исторический клуб в Татарии пустят с молотка

Елабуга, Татария, , 06:05 — REGNUM Военно-исторический клуб, построенный в 1917 году, и краеведческий комплекс в городе Елабуге попытаются реализовать с торгов. Они назначены на 7 февраля 2018 года министерством земельных и имущественных отношений Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Распоряжение ведомства о продаже было подписано 28 августа 2017 года. Лот в 2017 году уже пытались реализовать, но на торги не поступило ни одной заявки. За это время начальная цена опустилась на полмиллиона рублей. На февральских торгах начальная цена нежилого здания составит уже 3 083 500 рублей. Кадастровая стоимость объекта равна чуть более 1,426 млн рублей.

Площадь одноэтажного здания составляет 117,5 кв. м, оно расположено на улице Казанская, 26А в Елабуге. В состав лота включён и земельный участок площадью 146 кв. м. По данным с публичной кадастровой карты, разрешённое использование участка — для размещения объектов культуры, а по документам — краеведческий комплекс и военно-исторический клуб «Уланы». Кадастровая стоимость лота — 448 488,64 рубля.

Следует отметить, что в проекте договора купли-продажи не прописано обязательство покупателя на сохранение направленности приобретаемой недвижимости. Между тем в открытых справочниках данный клуб упоминается среди местных достопримечательностей. Военно-исторический клуб «Уланы» участвует в шоу-реконструкциях сражений войны 1812 года и балов эпохи Александра I.