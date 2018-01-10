В Кирове собирают средства для агитации за переименование города в Вятку

Киров, , 00:14 — REGNUM Кировская общественная организация проводит сбор средств для распечатки листовок, которые разъяснят жителям города регламент процесса переименования города Кирова в Вятку. Общественники планируют выпустить листовки уже в январе тиражом 100 тыс. экземпляров, сообщает организация на своей странице в одной из социальных сетей.

Как поясняют активисты в агитационных материалах, никаких лишних затрат из бюджета переименование за собой не повлечет — объем вложений не будет превышать сумму, необходимую для подготовки к Новому году, юридическим и физическим лицам не потребуется менять кипу документов, и вопрос будет решаться не путем референдума, а посредством опроса населения.

По мнению общественников, Вятка — это туристический и культурный бренд, возвращение старого имени даст новый импульс туристическому и инвестиционному развитию региона.

Имя Сергея Кирова обезличивает древний город и его культуру, считают активисты, при этом партийный деятель никогда этот город не посещал.

Напомним, название Киров городу присвоено после убийства Сергея Мироновича Кирова, настоящая фамилия которого Костриков, в 1934 году. В 1993 году в Кирове был проведен опрос населения, и большинство участников высказалось против переименования города в Вятку. Повторный опрос, проведенный в 1997 году, подтвердил, что мнение жителей областного центра не изменилось. В 2008 году вопрос переименования был внесен на рассмотрение в городскую думу, но вновь никаких изменений это не повлекло. В 2012 году экс-губернатор области Никита Белых подготовил принятые депутатами Заксобрания изменения в закон, которые предполагают отсутствие необходимости референдума при переименовании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце декабря 2017 года на заседании Епархиального Совета Вятской епархии участники поддержали переименование Кирова в Вятку. В епархию по этому вопросу обратилась группа инициативных граждан.

Глава Кирова Елена Ковалева в ноябре прошлого года говорила, что переименованием города заниматься не стоит. «А вот над тем, чтобы Киров стал столицей Вятского края, стоит подумать», — считает она.

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