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Десятки российских бизнесменов оформили гражданство Мальты

Общество

Названы имена крупных российских бизнесменов, и приведен комментарий по поводу информации о мальтийском гражданстве одного из них

Десятки российских бизнесменов оформили гражданство Мальты
Joe MiGo
Мальта

Москва, 10 января 2018, 00:22 — REGNUM  Число представителей российского бизнеса и членов их семей, оформивших гражданство Мальты за последние три года, составляет десятки человек, со ссылкой на сайт мальтийского правительства передает РБК.

Уточняется, что за период с 2014 года гражданами Мальты стали более 730 человек. Среди них указаны Аркадий Волож, основатель и совладелец «Яндекса», и члены его семьи, а также семья Бориса Минца, владельца инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties.

Комментируя наличие гражданства Мальты у Воложа, его представитель заявил:

«Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России».

В материале упоминаются также Александр Несис, совладелец ICT Holding Ltd, и члены его семьи, а также Александр Мечетин, совладелец Beluga Group, Игорь Худокормов, крупнейший российский землевладелец, и Алексей Марей — главный управляющий директора и заместитель председателя правления «Альфа-банка».

Напомним, Мальта является островным государством в Средиземном море со столицей в городе Валлетта. Член Европейского союза с 2004 года. Основная отрасль экономики — туризм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января были опубликованы данные социологического опроса, проведенного в странах ЕС. Основной вопрос касался удовлетворенности людей своей личной жизнью.

Средний показатель по ЕС составляет 91%. Мальта — одна из стран с высоким показателем — 97%. Лидер — Дания (99%).

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