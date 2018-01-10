«Генетический туризм»: В России могут запретить суррогатное материнство

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 10 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на запрет суррогатного материнства, сообщает ИА REGNUM. Уйдет ли суррогатное материнство в тень и будет ли развиваться «генетический туризм» — обсудят законодатели.

Зачем запрещать суррогатное материнство

Автор инициативы, член Совфеда Антон Беляков предложил запретить использование суррогатного материнства, то есть вынашивание и рождение ребенка по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения. По мнению автора законопроекта, внесение изменений в действующее законодательство с целью запрета суррогатного материнства направлено на исключение случаев причинения вреда здоровью ребенка, рожденного с помощью технологии суррогатного материнства, а также связано с правовой неопределенностью гражданско-правовых договоров по оказанию услуг по суррогатному материнству.

Нарушение прав ребенка?

Суррогатное материнство является грубейшим нарушением прав ребенка, считает Беляков, прежде всего, на личную и семейную идентичность и связанное с таковой специфическое общение с родной матерью, «поскольку, как это доказано существующими многочисленными научными исследованиями, ребёнок в младенческом возрасте имеет устойчивую психофизиологическую связь со своей матерью (которая этого ребенка выносила и родила), и такая связь формируется уже на пренатальной стадии его развития (при его пребывании в утробе матери)». Прерывание этой связи влечет существенный стресс для ребенка и иные негативные для него последствия, опасается сенатор.

«Генетический туризм»

Автор законопроекта отдельно обратил внимание на экономическую составляющую: стоимость услуг суррогатного материнства является доступной далеко не всем гражданам РФ из числа 0,01% случаев, требующих применения именно этой технологии, с той оговоркой, что пациенты на нее согласны. В то же время, указал он, приток «генетических туристов» свидетельствует о востребованности «российского суррогатного материнства» на мировом рынке и дальнейшей коммерциализации этого направления репродуктологии при весьма сомнительной его эффективности как метода лечения бесплодия в разрезе общероссийской статистики.

Уход в тень

Вместе с тем профильному комитету Госдумы по охране здоровья представляется целесообразным дальнейшее совершенствование законодательного регулирования сферы применения вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства.

В России отмечается неуклонный рост заболеваемости женскими и мужскими формами бесплодия, увеличивается возраст первородящих женщин, что влияет на демографическую ситуацию в России и требует применения методов вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства, указали в комитете. При этом проблемы, обозначенные сенатором, связаны не с самим институтом суррогатного материнства, «а с применением на практике существующих нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу гражданско-правовых отношений, и недостаточным контролем за их исполнением», отмечают депутаты.

Кроме того, принятие законопроекта, по мнению парламентариев, «может повлечь за собой переход применения метода суррогатного материнства в теневой сектор экономики, в связи с чем возрастет угроза нарушения прав граждан».