Жители России в 2018 году без виз смогут въехать в 110 стран мира

Москва, , 14:36 — REGNUM Россия в рейтинге свободы передвижения граждан в 2018 году поднялась на три строчки с 51-го до 48-го места с возможностью посещать без визы 110 стран мира. Ежегодную версию индекса паспортов представили IATA и компания Henley & Partners, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Согласно рейтингу, это лучший показатель за последние годы. Так, в 2017 году жители России смогли посетить без виз 106 стран, в 2016-м — 105 стран, в 2015-м — 102 страны.

Рядом с Россией в рейтинге по количеству стран с безвизовым или упрощенным въездом в 2018 году оказались Молдавия и Черногория.

Украина заняла 44-е место, Грузия — 53-е, Казахстан и Белоруссия — 65-е, Азербайджан — 72-е место.

Отмечается, что Украина и Грузия существенно улучшили свои позиции в рейтинге благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

Лидер мирового рейтинга свободы передвижения граждан на протяжении последних пяти лет является Германии.

В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира. Это на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место досталось Сингапуру (176 стран)

На третьем месте разместились восемь стран: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира.

Аутсайдер рейтинга свободы передвижения граждан — Афганистан. Гражданам этого государства открыт безвизовый доступ лишь в 24 страны мира.

Напомним, ежегодный индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

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