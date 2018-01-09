В Алтайском крае ожидаются порывистый ветер и мокрый снег

Барнаул, , 13:09 — REGNUM В середине недели в Алтайском крае снова будет бушевать непогода. Об ухудшении погодных условий жителей предупредило региональное МЧС.

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По данным синоптиков, 10 января в крае будет переменная облачность, местами снег и метель. В южных районах мокрый снег, на дорогах гололёд. Помимо этого порывы ветра могут местами достигать 15−20 м/с. Температура воздуха в дневные часы будет подниматься до плюсовых значений, а ночью столбик термометра вновь опуститься до минус 10 градусов.

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В следующие два дня погода существенно не изменится. В чрезвычайном ведомстве жителям края рекомендовали отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

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Как сообщало ИА REGNUM, значительно похолодало в Алтайском крае 4 января. Ночью в отдельных районах столбик термометра показывал −28…−33˚С.

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