Собачья смерть и прямой путь в Израиль: первая неделя 2018 года в Воронеже

Воронеж, , 13:04 — REGNUM Новогодние каникулы в Воронежской области прошли относительно спокойно — об этом свидетельствуют данные МЧС и полиции, однако без происшествий не обошлось.

Эвакуация торговых центров

Первый выходной день воронежцам, решившим провести его в торговых центрах, подпортили «телефонные террористы» — вечером из-за анонимных звонков были эвакуированы все крупные городские ТЦ: «Московский проспект», «Галерея Чижова», «Арена», «Максимир», «Армада» и «Град».

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Семь торговых центров в Воронеже «заминировали» телефонные террористы

Все сообщения оказались ложными, это выяснили после проверок. Виновники пока не установлены.

Нападение на полицейских

В Воронеже в течение недели полиция вела розыск преступника, который напал на двоих сотрудников правоохранительных органов.

Мужчину без определённого места жительства заподозрили в краже солений. При задержании 1 января он напал на сотрудников полиции — одного из них ранил в висок, второго в предплечье, а затем скрылся.

Искали подозреваемого в течение недели: районы, где он мог скрываться, постоянно патрулировались полицией, ориентировки были развешены в общественном транспорте, их показывали в ходе поквартирных обходов. Но задержать подозреваемого удалось лишь 8 января — его заметили в маршрутном автобусе.

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Позже на допросе мужчина заявил, что не помнит, как напал на сотрудников полиции, сказав, что был «в шоке или под гипнозом».

Смерть Героя

Начало 2018 года было омрачено новостью о гибели в ДТП Героя Советского Союза, летчика, ветерана боевых действий в Афганистане Николая Малышева.

Малышев вместе со своей супругой Анной попал в автоаварию 3 января в районе города Саранска в Мордовии. По предварительным данным, автомобиль, в котором они находились, слетел с проезжей части и врезался в кучу строительного песка. Оба супруга погибли. 5 января Николая Малышева похоронили на Аллее Славы Коминтерновского кладбища Воронежа.

Пожары

Первым крупным пожаром 2018 года стало возгорание в жилой пятиэтажке в Железнодорожном районе Воронежа 1 января: в результате погибли два человека, еще шесть были госпитализированы с отравлением продуктами горения. СКР возбудил уголовное дело.

Об этом: Два человека погибли в результате пожара в Воронеже

А вечером 5 января в Россоши сгорел приют для бродячих собак: здание было уничтожено полностью, погибли около 50 щенков. Выжить удалось 80 собакам, будки которых были размещены на улице. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил использования печи.

Прямиком в Израиль

Длинные выходные ознаменовались не только происшествиями, но и вполне позитивными новостями. Одна из них — открытие прямого пассажирского авиасообщения между Воронежем и Израилем уже с 9 февраля.

Рейсы будут не регулярными, а чартерными, однако это означает, что воронежцам и жителям соседних регионов, которые решат провести отпуск в Израиле, не придется ехать в Москву. Рейсы пока будут открыты до 20 мая, а осуществляться — раз в 10 дней.

Тяжелое утро после каникул

Утро вторника, 9 января, после длинных новогодних каникул для многих выдалось тяжелым из-за необходимости добраться до работы. С утра фиксировались довольно серьезные пробки — на 09:00 они составляли 5 баллов.

Но больше всего воронежцев «порадовал» сюрприз от мэрии: выяснилось, что съезд с улицы 9 Января от микрорайона Новый на Героев Сибиряков перекрыт. Это привело к большим заторам. Причиной, как позже выяснилось, стала коммунальная авария.