В Якутии лошадь «друга» Ил Дархана безнаказанно откусила мочку уха ребёнка

Якутск, , 09:55 — REGNUM Сайты муниципальных образований Якутии обновляются крайне редко; лошадь откусила мочку уха ребёнку без последствий для её владельца; жильцы дома в Якутске продолжают бороться против точечной застройки без поддержки мэрии, бюджетники вышли на один день поработать в коровники, а спикер Госсобрания региона Александр Жирков замечен в присвоении и передаче чужой интерьерной корзины. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Беда ребёнка и большой человек

Газета «Якутск Вечерний» рассказывает о том, как осенью 2016 года в эколого-этнографическом комплексе «Чочур Муран» лошадь, поднимая упавшую на шапку девятилетнего ребёнка морковку, откусила ему мочку уха. Мать мальчика Ирина считает, что инцидент был допущен из-за незнания сотрудников комплекса, как обращаться с животными и детьми. Женщина также рассказывает, что ребёнку пришлось лечиться месяц, лежать в больнице, а теперь у него на ухе страшный бордовый рубец, который нарастает.

«Больше всего я хотела бы вернуться на год назад. Понимаю, какой ужас, стресс пережил сын. Из-за уродства уха он долго не хотел ходить в школу, мы нанимали репетиторов. Сейчас боится животных, боится подходить к зеркалу, постоянно комплексует», — рассказала Ирина.

Женщина обратилась в следственный комитет, инициируя возбуждение уголовного дела в отношении руководства «Чочур-Мурана» по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, и в отношении врачей ГБУ РС (Я) «РБ №1 — Национальный центр медицины» по факту некачественно оказанной медицинской помощи, проведенной операции. Но никакого движения по этому делу нет.

«Мне дают понять, что Герман Арбугаев (владелец «Чочур-Мурана» — прим. ИА REGNUM ) — большой человек, друг Ил Дархана (главы Якутии Егора Борисова — прим. ИА REGNUM ), — объяснил адвокат Ирины и её сына Леонид Захаров. — К нему в «Чочур Муран» ездят разные большие люди, и ничего мы не добьемся. Следователь тоже не дает никаких сведений о принятом по нашему заявлению решении. Мы будем продолжать работу, несмотря ни на что».

Сам владелец этнографического комплекса инцидент с сыном Ирины важным не считает.

«Это неправда, что у нас лошадь ребенку часть уха отгрызла. Пусть покажут мне этого ребенка», — заявил Герман Арбугаев изданию, признав факт укуса и заверив, что сейчас у мальчика всё нормально.

Сайты в спячке

ИА SakhaNews, просмотрев сайты муниципальных образований Якутии, пришло к выводу, что система информирования населения администрациями районов в большинстве из них работает неудовлетворительно. Издание составило что-то вроде ТОПа наименее активно обновляющихся официальных ресурсов муниципалитетов, первое место в нём занял сайт городского округа Жатай, последний раз обновлявшийся 10 декабря 2016 года.

«Некоторые сайты МР давно находятся в глубокой «спячке» и даже не делают попыток проснуться, а некоторые лишь создают видимость информирования, заполняя свои «рупоры» преимущественно объявлениями, сообщениями, лишь косвенно касающимися непосредственно этих районов. Что интересно, даже на откровенные факты саботажа (а именно так можно расценить то, что некоторые сайты МР вообще заброшены) никак не реагируют местные прокуратуры», — пришли к выводу журналисты регионального издания.

В списке наименее активно осуществляющих информирование населения также интернет-страницы Оймяконского, Оленёкского, Нижнеколымского, Среднеколымского, Жиганского и Абыйского районов. Последний, впрочем, обновлялся часто, но только до того момента, как муниципалитет в марте 2017 года возглавил Станислав Цюхцинский. ИА SakhaNews делает вывод, что главы этих районов не считают нужным исполнять закон, обязывающий их заниматься своевременным информированием населения.

Есть и сайты с устаревшей информацией, например, ресурс Ленского района. Эта официальная интернет-страница обновляется регулярно, но главой муниципалитета там указан Сергей Высоких, который ещё в марте 2017 года был приговорён за мошенничество в особо крупном размере и с использование служебного положения к трём годам отбывания наказания в колонии общего режима.

Точку в споре поставит суд

Якутия.инфо вспоминает о том, что продолжается противостояние между жильцами многоэтажного дома на улице Петра Алексеева и компанией ООО «ЯкутСтройСити», которая собирается возвести на небольшом участке под их окнами 14-этажный дом на 326 квартир. Людей беспокоят планы такой точечной застройки, они не хотят оказаться в тени высотного дома и испытывать проблемы из-за того, что для такого количества жильцов не получится предусмотреть на этом пятачке земли парковку. Существует норматив по количеству парковочных мест, но он не был соблюдён застройщиком. Да и в целом оказалось, что компания вела работу на участке без официального одобрения «отклонений от предельных параметров» (то есть с выходом за пределы разрешённых границ), а три эксперта, якобы подписавшихся под экспертизой этого жилого дома, заявили о том, что на самом деле в оценке этого проекта не участвовали.

В связи с возникшими обстоятельствами мэрия Якутска отозвала своё разрешение на строительство многоэтажки, но «ЯкутСтройСити» оспорил это решение в Якутском арбитражном суде. Юристы мэрии подали апелляцию, но затем почему-то её отозвали. В итоге апелляцию в Читинский Арбитражный суд в подали жильцы дома по Петра Алексеева, 2/5, и вердикт Якутского арбитража был отменён. Но Верховный суд Якутии поверил юристам компании, удовлетворив апелляционную жалобу «ЯкутСтройСити» и отменил решение, поддержавшее жильцов в земельном споре. Мэрия по непонятным причина устранилась от участия в судебных разбирательствах.

«Мы принципиально заняли позицию того, чтобы точку в споре поставил суд. Для меня ситуация во многом является непонятной. Этажность была высокая — застройщик этажность снимает, экспертизу делает. Что касается выхода за красные линии, то это они должны этот момент исправить. Если он исправлен, то у меня вопросов к застройщику уже нет. Насколько я понимаю, сейчас идет спор по формированию земельных участков и так далее. Мы в этих вопросах принимать участия не будем принципиально», — прокомментировал городской конфликт мэр Якутска Айсен Николаев.

Помощь, пиар или коллективное хозяйство?

Чиновники и работники детского сада села Болугур удивили тем, что 7 января добровольно подменили работников сельского хозяйства, которые трудятся в коровниках. «Они круглогодично работают без выходных, ведь они тоже матери, отцы, бабушки и дедушки», — объяснили свои действия бюджетники, ухаживающие в праздничный день за 600 коровами. О такой помощи скотоводам рассказало ИА SakhaDay.

Однако благая на первый взгляд инициатива была воспринята двояко. Жители Якутии в целом хвалят инициативных бюджетников, но многие, увидев фотографии из коровников, возмутились тем, что животные грязные.

«Самое простое решение для пиара, лучше условия должны создать, а то как было, так и осталось как в 19 веке», — пишут люди.

Есть и те, кто удивился странной помощью фактически частному сельскохозяйственному бизнесу.

«Может, у них коллективное хозяйство, и они члены колхоза?» — высказываются предположения в комментариях к новости.

Порыв души списали на экономию

ИГ В Якутии.ру сообщает о странном инциденте с участием спикера парламента республики Александра Жиркова, который на юбилее первого президента Якутии Михаила Николаева подарил его супруге Доре Николаевой интерьерную корзину цветов со сцены.

«Уважаемые декораторы, дизайнеры, бойцы невидимого фронта в виде хозблока, управделами и иже с ними! Остерегайтесь спикера Ил Тумэна Александра Жиркова. Ибо, если верить злым языкам, он склонен средь бела дня завладевать интерьерными корзинами, не принадлежащими ему, и распоряжаться ими по своему усмотрению», — иронизирует на эту тему ИА SakhaLife.

Поступок спикера издание предлагает трактовать по-разному — как шутку, как издевательство, как недоразумение, как порыв души, как экономию, как импровизацию, список можно продолжить.