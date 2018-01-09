Вторник, 9 Января 2018 года
14:26:32 МСК

Минобороны опубликовало фото атаковавших объекты РФ беспилотников

Общество

Попытка террористов при помощи 13 дронов атаковать авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе в Сирии была сорвана в ночь на 6 января

Минобороны опубликовало фото атаковавших объекты РФ беспилотников
Иллюстрация: Минобороны РФ

Москва, 9 января 2018, 07:19 — REGNUM  Фотографии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с помощью которых члены незаконных вооруженных формирований совершили атаку на авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе, появились на официальной странице Минобороны Российской Федерации в соцсети Twitter.

На фото можно увидеть, что дроны, которые боевики использовали во время атаки, кустарного производства.

8 января в Минобороны РФ сообщили, что попытка террористов при помощи 13 дронов атаковать авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе в Сирии была сорвана в ночь на 6 января.

В частности, российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками, еще семь дронов были сбиты.

Читайте также: Меры безопасности по охране российской авиабазы Хмеймим в Сирии усилены

А также: Минобороны: Боевики использовали 13 дронов для атаки на базы РФ в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить