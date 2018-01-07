Небелое Рождество

Марина Каширская, Анна Кумицкая, Зоя Емельянова, , 14:23 — REGNUM

В Воронежской области торжественные богослужения в честь праздника Рождества Христова прошли в 242 храмах. По подсчетам полиции, которая обеспечивала безопасность воронежцев в эту ночь, в праздничных мероприятиях приняли участие более 57 тысяч человек.

В Рождественский сочельник глава Воронежской митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий совершил богослужение в Алексиево-Акатовом монастыре. В ночь с 6 на 7 января митрополит Воронежский и Лискинский возглавил праздничное Рождественское богослужение в Благовещенском кафедральном соборе. Здесь же 7 января митрополит совершит Великую вечерню.

Богослужение в главном воронежском соборе посетил и временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев. Благовещенский собор по праздникам всегда посещают первые лица региона, однако на этой службе не было Алексея Гордеева, покинувшего пост губернатора перед Новым годом.

Накануне праздника в Благовещенском кафедральном соборе состоялся утренник для многодетных семей Воронежской митрополии, воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями. Для 100 семей женсовет Воронежской митрополии совместно с московским благотворительным фондом «София» подготовили именные подарки с учетом пожеланий каждого ребенка. На утреннике подарки от митрополита получили 38 детей, остальным их передадут в ближайшие дни. Утренник завершился спектаклем «Морозко» от кукольного театра воскресной школы Благовещенского кафедрального собора.

Храмы, монастыри и семинарии Воронежа преобразились перед праздниками: деревья украсили гирляндами и игрушками, а перед церквями появились традиционные вертепы с сюжетами о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. И, хотя погода так и не порадовала воронежцев снегом, вокруг храмов настроение было праздничным.

Иллюстрация: Марина Каширская (с) ИА REGNUM Гирлянды Иллюстрация: Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM Праздничная служба в монастыре

Особое внимание накануне Рождества было уделено безопасности. Спасатели проверили 209 культовых объектов, взяли под особый контроль пожароопасные деревянные постройки и храмы, а также провели инструктаж по технике безопасности среди священнослужителей и прихожан. В ночь с 6 на 7 января в местах проведения массовых мероприятий дежурили сотрудники пожарных подразделений, инспекторы отделов надзорной деятельности и добровольцы.

Полицейские дежурили при содействии частных охранных организаций, общественных объединений и казачества. Посты и маршруты патрулирования располагались рядом с церквями и местами массового пребывания людей. Меры безопасности были оправданы: на Рождество не было зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия или нарушения общественного порядка. Разве что погода подвела: всю ночь перед Рождеством лил дождь, к утру дочиста смывший тоненький слой выпавшего накануне снега…

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