С чем пришёл Дальний Восток России в новый, 2018-й, год? — обзор

Хабаровск, , 08:12 — REGNUM Цены на топливо растут, цены на авиабилеты растут, долги растут, глава Минвостокразвития полон оптимизма, а экперты острожны в оценках развития региона. С чем пришёл Дальний Восток в 2018 год — в обзоре ИА REGNUM.

Цены на бензин и солярку выросли с боем курантов

Одна из главных новостей — повышение акцизов на бензин. Эту «новость» все жители ДФО уже почувствовали на себе — цены на заправках уже взлетели. Известно, что вырученные от повышения акцизов деньги будут направлены на строительство федеральной трассы «Таврида» в Крыму и «Приморское кольцо» в Калининградской области. Дальний Восток — территория с самыми большими дорожными проблемами — не получит ничего.

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6 января телеграмм-канал SakhNews сообщил о том, что на севере Сахалина, в Охе дизельное топливо опять подорожало.

«В Охе соляра преодолела психологическую отметку в 50 рублей и стоит теперь 51 рубль 50 копеек на АЗС Роснефти. И это только начало «праздника». АИ-92 стоит 46 рублей 80 копеек. А вы, глупцы, спорили: будет ли народ заправляться за «полтинник?». Будет, не сомневайтесь. И за «сотку» будет», — написали авторы.

7 января сахалинский блогер и активист Наталья Карпеко сообщила в своём телеграмм-канале о том, что на Сахалине бензин вовсе кончился.

«В городе Холмск, с населением 28 217 человек, кончился бензин. На местных автозаправках не отпускают топливо. Ситуация, возникшая ещё в декабре 2017 года, до сих пор не решена», — сообщила Наталья Карпеко.

Ничего хорошего не ждут от цен на топливо и в Якутии. Прогноз цен на топливо на 2018 год здесь также не внушает оптимизма.

«В течение 2018 года цена на АИ-92 превысит отметку в 55 рублей, а дизельного топлива — в 57 рублей. Повышение акцизов может спровоцировать рост инфляции. Нефтяники начнут закладывать будущее повышение цен в стоимость своей продукции. В результате рост акцизов добавит к росту инфляции в стране ещё 0,5%», — сообщило ИА Вести Якутии.

Перелеты до Москвы для дальневосточников подорожают

Да, да. И это — после многословных разговоров о крайней необходимости сделать Москву ближе к «самому развиваемому» и отдаленному региону в стране.

Под самый занавес уходящего 2017-го года глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев доложил президенту Владимиру Путину о том, что, в связи с переводом авиакомпании «Россия» на плоские тарифы в 2018 году, «Аэрофлот» поднимет его стоимость для перелётов на Дальний Восток.

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«Учитывая, что люди обижаются, что плоские тарифы быстро заканчиваются, мы хотим выйти с предложением, если вы поддержите, в 2018 году тоже перевести на плоский тариф нашу авиакомпанию «Россия». Это примерно 75% дополнительных кресел, это 900 тыс. в эквиваленте мы выставим на рынок. Если такое предложение будет интересно, мы готовы рассмотреть, и за счет дотации своей авиакомпании мы это решим», — предложил Савельев.

«Хорошо. Давайте», — поддержал Путин.

Савельев предупредил, что с переводом авиакомпании «Россия» на плоский тариф, изменятся цены на билеты «Аэрофлота».

"Будет небольшая разница в ценах, учитывая, что «Аэрофлот» — премиальный сегмент, мы на Дальний Восток тариф поднимем с 22 тыс. рублей туда и обратно до 25 тыс. рублей туда и обратно. А «Россия» начнет летать по нашему сегодняшнему плоскому тарифу — 22 тыс. рублей туда и обратно», — сказал Виталий Савельев.

Примечательно, что тарифы для Калининграда и Симферополя на рейсы «Аэрофлота» останутся без повышения на инфляцию.

10 января улететь из Хабаровска в Москву и обратно можно за 23 500 рублей и за 25 000 рублей рейсами авиакомпании «Аэрофлот». Авиакомпания S7 предлагает перелеты за 18 894 и за 24 459 рублей с одной пересадкой. «Уральские авиалинии» предлагают перелёты стоимостью от 25 000 рублей до 27 623 рублей. Но у «Уральских авиалиний», как в канун Нового года выяснили пассажиры, летевшие из Санкт-Петербурга в Якутск, самолёты плохо переносят низкие температуры. Предложений с плоскими тарифами от авиакомпании «Россия» не нашлось.

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Хабаровский край в долгах, как в шелках

Дальневосточники всем должны. Должны энергетикам, должны коммунальщикам, должны газовикам. Например, на начало 2018 года жители одного только Хабаровского края накопили долгов за газ более чем на четверть миллиарда рублей. Эту, совсем не оптимистичную, новость сообщила пресс-служба АО «Газораспределение Дальний Восток» (сбытовая «дочка» «Газпрома»). Долг хабаровчан составляет 257 млн рублей, и только треть этой суммы является текущей задолженностью. То есть не превышает 3 месяцев. Из 173 млн рублей просроченной задолженности 65% приходится на Хабаровск и Хабаровский район, остальное — на Комсомольск-на-Амуре. Сами газовики утверждают, что долги растут на протяжении трёх лет. Проблема в том, что не все жители края устанавливают счетчики. Срок поверки прибора закончился — нужно устанавливать новый.

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Сами жители региона давно и безуспешно возмущаются варварскими, по их мнению, расценками на установку этих счетчиков.

«Да он стоит, этот прибор, уже под 10 тыс. рублей! Не всем это по карману-то — враз такую сумму выложить! Сколько просили: разбейте сумму на год хотя бы, все установят. Но газовикам невыгодно это. Им выгодно брать с людей по среднему тарифу. Я вот один живу, пенсионер, плачу почти 900 рублей в месяц. А выложить сразу сумму не могу, ну, не получается у меня. Почему правительство такое допускает! Грабеж же! Вот и растут долги у людей!» — поделился мнением пенсионер из Хабаровского района Николай Малагин.

«Россия без ДФО не мыслима, а жизнь в ДФО — подвиг»

Эти две «потрясающие», но совершенно бесполезные в практическом смысле новости сообщил дальневосточникам глава Минвостокразвития Александр Галушка в интервью ИА Сахалинмедиа.

Сообщением о том, что жизнь на Дальнем Востоке — подвиг, министр по развитию ДФО, видимо, еще раз хотел подчеркнуть тот, почти мистический, ужас, который, судя по всему, испытывают сотрудники его министерства и он сам перед постоянным проживанием в развиваемом регионе. Как известно, Минвостокразвития находится в 10 тыс. километрах от Дальнего Востока.

«Мы очень хотим сделать Дальний Восток ближе к Москве, а Москву к Дальнему Востоку. Мы вообще хотим, чтобы он не «дальний» был, а свой, родной, знакомый, близкий. Для того, чтобы москвичи могли познакомиться с Дальним Востоком, мы и проводим в Москве Дни Дальнего Востока», — рассказал министр.

Да уж, понятно — с такими ценами на перелёты проще Дальний Восток в миниатюре в Москву отвезти. Проблема лишь в том, что в столицу России везут не реальный, а «лубочный», почти опереточный ДФО. С ежедневными крабами и трепангами в рационе, с веселыми фермерами и владельцами туристических фирм на дальневосточных гектарах, красотами природы, охотой, рыбалкой и икрой в тазиках, которую «на Дальнем Востоке едят непременно ложками».

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В Москву не отвезут и москвичам не покажут реальный Дальний Восток с высокими ценами на всё, включая жильё. Например, побродив по сайтам по продаже недвижимости, можно узнать, что купить жилой дом, скромный и небольшой, в два этажа, в Калининградской области можно за 2,5 млн рублей. Купить аналогичный дом в поселке Ванино Хабаровского края, районе, приравненном к Крайнему Северу, дешевле, чем за 6 млн не получится.

На Днях Дальнего Востока в Москве никогда не покажут бутылочку йогурта «Активия», которая в обычном магаданском супермаркете стоит 189 рублей.

И много ещё чего не покажут. Министр говорил много и охотно. Об исторической преемственности в деле освоения Дальнего Востока. О том, как он перелопатил стратегию развития этого региона, написанную в 1987 году советскими экономистами. О том, что бизнес сегодня называет эту стратегию «навигатором». С той лишь разницей, что в советское время в Дальний Восток деньги вкладывало государство, понимая стратегическую важность этого региона для страны, а сегодня ставка делается на частные инвестиции, которые то ли придут, то ли нет. Именно от этого зависит жизнь людей в регионе.

Говорил Александр Галушка, конечно, и о триллионах инвестиций в ДФО, которые уже привлечены и скоро будут вложены в экономику, и об уже вложенных 120 млрд рублей в 2017 году. Правда, в своей речи из субъектов ДФО Александр Галушка упомянул лишь два — Приморье (много раз) и Амурскую область (один раз).

В Приморье, по версии министра, проектов уже десятки, в Амурской области строится газоперерабатывающий завод, цена проекта 950 млрд рублей.

«И ничего подобного в России сегодня не строится», — подчеркнул министр.

Вообще, о фантастическом притоке инвестиций в ДФО министр говорил очень много и охотно.

Отвечая на вопрос об оттоке населения из региона, который не только продолжается, но и усиливается, Александр Галушка тоже был весьма оптимистичен:

«Хочу отметить, что мы, сфокусировавшись в начальной точке на создании новых рабочих мест, прекрасно понимали, что понадобятся и дороги, и жильё, социальная инфраструктура, культура, и т.д. И мы готовили предложения, чтобы перейти ко второму этапу развития ДВ. Уровень и качество жизни на Дальнем Востоке должны быть не средними, а выше средних российских. Работа государства разложена по корзинам. Эти корзины — ЖКХ, медицина, образование, социальная сфера, жильё и другие. Эти корзины называются государственными программами и в них, по указанию президента, должны выделяться разделы по развитию Дальнего Востока».

Должны, конечно. А — будут? Если бы Александр Галушка бывал в ДФО не наездами, ему было бы известно, что Дальний Восток примерно на две трети состоит из несчастных, разбросанных по тайге деревень и поселков, в которых жизнь давно замерла. Но люди там живут, точнее, выживают. Никакой конкретики по таким поселениям министр не привел.

4 Evgeny Деньги

Очень ловко обошёл министр и вполне конкретный прямой вопрос — «Какой должна быть средняя зарплата на Дальнем Востоке, чтобы люди чувствовали здесь себя комфортно?».

Ответ Галушки заслуживает особого внимания:

«Я бы всё-таки говорил о качестве жизни. Если мы при существующей зарплате решаем проблему дороговизны и наполняем услугами и товарами ту зарплату, которая есть, то это хорошо. А второй вопрос: какого качества услуги мы получаем? Мы сейчас завершили разработку индекса развития человеческого капитала на ДВ. В ближайшее время он будет презентован и там главное — именно качество жизни».

Вообще, надо заметить, люди, живущие на Дальнем Востоке, крайне негативно реагируют на то, что некие московские чиновники называют их «человеческим капиталом». Не обошли дальневосточники вниманием и очередное заявление московского министра.

«Опять «человеческий капитал». Фашисты, помнится, угнанных в концлагеря узников именовали «человеческим материалом». Разница небольшая. А этот министр о Дальнем Востоке говорит, как о Марсе. Ничего он в Дальнем Востоке не понимает и не поймёт никогда», — один из комментариев к интервью министра в социальной сети.

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«Холодный душ» для Минвостокразвития

Таким холодным душем стали выводы декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергея Караганова на портале ИАА «Восток России».

«Усилия по опережающему развитию Дальнего Востока уже дают некоторый результат: темпы роста ВРП здесь уже четвёртый год подряд превышают среднероссийские показатели. Впрочем, пока масштаб этих успехов не столь велик и позволяет говорить скорее об ускоренном выходе из кризиса, нежели об ускоренном росте. Да и в торгово-инвестиционном сотрудничестве России с ведущими азиатскими странами политические декларации нередко идут впереди экономического содержания. На пути российских несырьевых товаров по-прежнему лежат высокие барьеры входа на азиатские рынки, а российские компании с трудом приспосабливаются к новым для них, хотя и перспективным рынкам. Негативную роль играет и инвестиционный климат в стране. Несмотря на все усилия, Восток России так и не стал пока территорией экономической свободы. А только так он и развивался в XVIII и XIX веках», — сказал Сергей Караганов.

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Вроде не бездельники и могли бы жить…

Итог ожиданиям дальневосточников в 2018 году как нельзя лучше подвел профессор ТОГУ, доктор социологии, политолог Леонид Бляхер на том же ИАА «Восток России».

«Хочется мне, чтобы дальневосточнику не приходилось демонстрировать уникальность региона, просто отсканировав счета за коммуналку. Хотелось бы, чтобы многолетние заклинания про порты — хабы, про мировые узлы международной торговли на Дальнем Востоке, наконец воплотились в жизнь, а число иностранных судов, которые обслуживались бы в портах Дальнего Востока, сравнялось бы если не с Пусаном, то хотя бы с Шанхаем. Ох, как хотелось бы мне пожелать моим землякам, чтобы дальневосточные рыба и морепродукты заполнили бы магазины региона, а хлеб, бобы, кукуруза и овощи, выращиваемые здесь, нашли бы, наконец, элеваторы и транспортные пути, хранилища и центры переработки. Чтобы урожай не оказывался таким же бедствием, как и его отсутствие. Хочется, чтобы наши недра обогащали бы всех нас, а не избранных, проживающих не близко к дальневосточным территориям. Реально ли всё это? Думаю, реально. Для этого всего лишь надо дать людям этой земли самим строить свою жизнь, перестать улучшать ее из прекрасного и не очень далёка», — написал Леонид Бляхер.

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