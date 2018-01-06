Ямальские угрозы: восстание природы, катастрофы и «зависть к мегапроектам»

Елена Миронова, , 19:34 — REGNUM

Ямалу в первую неделю наступившего, 2018 года выдались поводы для горестей, гордости и стыда. Подрастающее поколение активно пакостит, лишая земляков хороводов у новогодней ёлки, службы ЖКХ равнодушно взирают на беды жителей аварийных домов, дорожники и спасатели охраняют зимники от бестолковых автомобилистов. Тем временем арктические танкеры с ямальским сжиженным газом всем санкциям назло разгружаются в европейских терминалах.

Природа разбушевалась

В первые дни 2018 года на Ямале установилась теплая погода, а также сильная метель и пурга. Все ледовые дороги, так называемые зимники, закрыты. Три-четыре градуса мороза не дают установиться прочному льду. Когда нет мостов и нет возможности проложить понтоны, лишь зимник становится автомобильной дорогой жизни — путем на Большую землю и единственным способом по земле доставить груз до дальних сёл на Крайнем Севере. Но, как сообщает ГУ МЧС по ЯНАО, несмотря на опасность уйти под лед, многие автомобилисты штурмуют сезонные дороги, надеясь на «авось пронесет».

На 5 января 2018 года официально введён в эксплуатацию только один зимник — это Уренгой — Красноселькуп. Но и он закрыт по погодным условиям. Как бы тщательно дорожники ни следили за состоянием зимника, после любого каприза природы — снегопада, метели или резкого перепада температур — хорошо утрамбованная дорога превращается в бездорожье. Ранее планировалось открытие автозимника Салехард — Надым, но его работе препятствует аномально теплая погода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«Водители, которые выезжают на закрытые автозимники, рискующие собой и своими пассажирами, помимо этого, затрудняют подготовку зимников к открытию. После несанкционированного проезда ломаются ледовые переправы и нарушается полотно сезонной дороги», — поясняют спасатели.

В целях избежания провалов автотехники под лед и гибели людей на водоемах округа, подразделения МЧС проводят регулярные рейды, ведут разъяснительную работу среди населения по недопущению несанкционированных выездов на лед.

И, казалось бы, любой бывалый дальнобойщик, перевозящий ценные грузы по зимним автодорогам Ямала, согласится с тем, что откопать машину после пурги и доехать после этого до пункта назначения — своего рода подвиг. Но люди продолжают рисковать, сетуют в ГУ МЧС по ЯНАО.

«Спасатели и работники дорожных компаний, занимающиеся благоустройством зимних автомобильных дорог, постоянно напоминают гостям и жителям Ямало-Ненецкого автономного округа о персональной ответственности. Необходимо понимать, что безопасность на снежной трассе зависит не только от погоды и работы ответственных служб, но в первую очередь от самих водителей», — предупреждают спасатели.

Примечательно, что, позавидовав аномально теплой ямальской погоде, некоторые пользователи соцсетей предлагают снять с жителей Арктического региона северные надбавки. Однако сами ямальцы напоминают в сети, что «северные» они получают не за ртутный столбик на градуснике, а за синдром полярного напряжения, гипоксию, резкие перепады атмосферного давления, лето два месяца в году и полярную ночь.

Злосчастная Обская

Новогодние события на улице Обской в Салехарде напоминают легендарный диалог из «Крёстного отца»:

«Вы живёте в плохом районе?» — «Не то слово. Однажды с нашей улицы угнали полицейскую машину с двумя полицейскими. В дом всё время лезут воры. Каждый раз, как я пытаюсь закрыть окно, прищемляю кому-нибудь пальцы».

Итак, 3 января в паблике «Администрация Салехарда» пресс-служба главы города сообщила, что ёлку на улице Обской отключили от электричества.

«За семь дней вандалы трижды отключали, сломали ледовое ограждение новогоднего деревца. Оставлять электропровода в открытом доступе — небезопасно. Специалистами Дирекции единого заказчика подано заявление в полицию», — пишет представитель пиар-отдела.

Вандалами оказались хулиганящие подростки, которые устроили себе криминальные каникулы. Жители Салехарда справедливо отмечают, что шалости ребятни можно было предсказать ранее: каждый год ломают ледовое ограждение.

«За три раза никто так и не смог поймать негодяев», — иронизирует один из пользователей.

Злоключения жителей улицы Обская, где стоит немало деревянных домов, становятся частыми инфоповодами в повестке столицы Ямала. Гнилые основания «деревяшек», стоящих на сваях, угрозы замыкания ветхой электропроводки, отложенное расселение признанных уже аварийными домов. Эту бы гниющую недвижимость, возведенную как временное жилье в 70-х годах прошлого века, пора бы снести. Дома уже не выдерживают и сносятся сами.

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По сообщению телекомпании «Вести-Ямал», один из домов по улице Обской стремительно уходит в овраг. В новогодние праздники проблема обострилась. В овраг стекается и септик: коммунальные службы перестали его уже откачивать, так как ассенизаторская машина просто не может к нему подъехать. Жильцы злополучного дома неоднократно обращались в горадминистрацию и в управляющую компанию со своими бедами. До праздников им никто не ответил. Люди с нетерпением ждут окончания новогодних каникул.

За здравие не получилось

В Новый год принято с боем курантов поднимать бокалы и желать друг другу наилучшего — счастливой жизни и здоровья. На Ямале жизнь нескольких людей в праздничные дни оборвалась, и они уже не узнают, каким он будет, этот 2018 год. Трагическое ДТП в Югре, которое произошло на 159-м километре трассы Ханты-Мансийск — Нягань 3 января 2018 года, затронуло и Ямал. Из десяти погибших пятеро — семья помощника прокурора из Тарко-Сале (ЯНАО).

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Соболезнования родственникам погибших выразили губернаторы Югры и Ямала. Семья из Арктического региона будет похоронена в Калининграде. Помощь в проводах в последний путь окажут правительство ЯНАО, муниципалитет и ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз», где работала погибшая Марина Г., сообщает газета «Красный Север».

Отметим, что причины аварии до сих пор официально не заявлены. Идет следствие, СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Помимо этой трагедии, последний день 2017 года был ознаменован бедой в Ноябрьске: 31 декабря в 06:48 часов по местному времени (04:48 мск) после ликвидации пожара в гаражном кооперативе «Ханто-2» были обнаружены два трупа и сгоревший ВАЗ. Ведется расследование причин гибели людей в гараже.

Отсель грозить мы будем газом

«Ямал, наши проекты, вызывают зависть у некоторых людей», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, подводя итоги 2017 года и отвечая на вопрос о непрекращающихся нападках на его персону и пустых обвинениях в коррупции.

Запуск в начале декабря 2017 года завода «Ямал СПГ» и загрузка первых арктических танкеров сжиженным ямальским газом, действительно, заставили нервничать западных «друзей» России.

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В международном рейтинговом агентстве Fitch (США) активно сочувствуют зарубежным партнерам и кредиторам ОАО «Ямал СПГ», потому что, по мнению экспертов агентства, антироссийские санкции в ближайшей перспективе останутся, спрос на сжиженный природный газ в скором времени будет пресыщен. Напомним, ОАО «Ямал СПГ» — совместное предприятие российского ОАО «Новатэк» (50,1%), концерна Total (20%) и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).

«А следовательно, проект «Ямал СПГ-2» становится менее интересен для инвесторов. Но главное в докладе не это. Интересно, что эксперты Fitch Ratings прямым текстом говорят о том, что США могут надавить на Китай, и тот откажется вкладывать деньги в «Ямал СПГ — 2». А его растущие потребности в газе покроют американский проект Alaska LNG и туркменские газопроводы. Ну что, будем посмотреть. Перед запуском первого проекта многие «авторитетные» рейтинговые агентства предрекали провал «Ямал СПГ». Тогда строительству должны были угрожать международные санкции и отсутствие европейского и американского финансирования. На этот раз угрозы чётко обозначены: 1) демпинг на рынке СПГ; 2) давление на Китай со стороны США», — анализирует выводы зарубежных экспертов телеграмм-канал «Капитан Арктика».

Тем временем в первые числа января арктический танкер с ямальским сжиженным газом (СПГ) «Кристоф де Маржери» прибыл в Великобританию, хотя должен был направляться в Азию. Об этом сообщило агентство Bloomberg, добавив, что оператор газовых сетей Великобритании National Grid подтвердил разгрузку ямальского газа в графстве Кент Соединенного Королевства. Сегодня, 6 января 2018 года, «Кристоф де Маржери» вернулся в ямальский порт Саббета, передает Energy Base. Танкер «Борис Вилькицкий» пришел 4 января и разгружен в порту Роттердама. Получается, когда речь идет о российском газе, по поводу санкций против России у некоторых стратегических партнеров США наступает временная амнезия. Третий коммерческий рейс из Сабетты выполняется СПГ-танкером «Федор Литке», предположительно во Францию, для разгрузки на терминале Montoir-de-Bretagne, принадлежащем французской корпорации ENGIE. Прибытие во Францию ожидается 10 января 2018 года, сообщает Energy Base.

«Мудрые и охочие до СПГ китайцы говорят, что если долго сидеть на берегу реки и смотреть на воду, то можно увидеть, как мимо тебя проплывает чужой танкер СПГ», — шутит по поводу нападок агентства Fitch телеграмм-канал «СПГ channel».