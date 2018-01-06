Поклонская ответила на заявление о гражданстве и дала совет Раде

Москва, , 13:04 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила депутатам Верховной рады Украины на инсинуации про два гражданства и посоветовала разобраться с их вторым гражданством США.

Государственная миграционная служба Украины не стала лишать гражданства бывшего прокурора Наталью Поклонскую, сказал депутат Верховной рады Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne. По мнению парламентария, Поклонская не могла стать депутатом Госдумы, не получив российского паспорта.

Поклонская расстроила депутатов Рады, сообщив о том, что у нее одно гражданство — Российской Федерации.

«Поражаюсь «заботе» депутатов Верховной Рады Украины и их «нежеланием расстаться» со мной. Радует, что здравый смысл берет свое и депутат, выразив недоверие Генеральному прокурору Украины, его перепроверяет. Вдруг следователь чего напишет не то в графе «гражданство» у «особо опасного преступника», — отметила Поклонская в соцсети.

Парламентарий заверила, что «действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался».

Крымчане все в установленном законом порядке вышли из украинского гражданства и на основании проведенного референдума, а также федерального закона РФ №4 приобрели гражданство РФ (более 2,5 млн граждан, проживающих в Крыму и Севастополе), указала Поклонская.

«К сведению депутата, волнующегося за мое гражданство, скажу, что народы России и Украины неделимы. Мы — один народ, веками вместе! Могу пожелать депутатам Верховной рады Украины разобраться со своим американским гражданством», — добавила она.

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