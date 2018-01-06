Правительство России упростило процедуру подачи документов на усыновление

Москва, , 10:14 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которое существенно упрощает порядок подачи документов для усыновления детей или установления опекунства. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 6 января, на официальном сайте правительства России.

Теперь, при подаче документов на усыновление или установление опекунства не нужно предоставлять справку о праве пользования жильём или собственности на него. Также не нужно предоставлять справку об отсутствии судимости, копию финансового счёта с места жительства и справку о пенсионном обеспечении.

Отныне, вся эта информация, предоставляемая ранее заявителем в виде многочисленных справок, будет запрашиваться органами опеки и попечительства непосредственно у уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Иными словами, органы опеки будут самостоятельно проверять информацию о жилищных условиях заявителя, его финансовом состоянии и возможных судимостях.