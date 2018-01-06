Томская область-2017: не новый губернатор и новая цифровая реальность

Томск, , 09:56 — REGNUM 2017 год для Томской области был богат на различные события. В том числе в регионе в прошлом году состоялись выборы губернатора. Победу одержал действующий глава Томской области Сергей Жвачкин.

«2017 год был достаточно богат на события. Трудно назвать какое-то одно, имеющее решающее значение для региона. Как политолог я, конечно же, не могу пройти мимо переизбрания губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Это, несомненно, важный момент», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент кафедры политологии Томского государственного университета (ТГУ) Сергей Шпагин.

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Однако, по его словам, это не единственное важное событие прошлого года.

«Как патриот родного вуза, не могу не заметить, что Томский государственный университет не только остался в программе развития ведущих университетов, которую наше правительство реализует уже несколько лет, но и занял в этой программе одно из лидирующих мест. Но кроме этого, я бы обратил внимание ещё и на те события, которые, может быть, прошли мимо внимания большинства обозревателей, но для развития Томской области имели достаточно важное значение. Моё внимание на них обратили наши студенты из томского представительства Совета молодых политологов. Я провёл среди них небольшой конкурс на эту тему. Во-первых, студенты обратили внимание на недавнее решение правительства о создании на территории Томской области заповедника, позволяющего сохранить ландшафт Васюганского болота — крупнейшего болота в мире. Это очень важное решение, прежде всего, с точки зрения экологической политики в нашей стране в целом и в Томской области в частности. А второе событие — недавно заключённое соглашение между Российским экономическим университетом им. Плеханова и Томским университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) о сотрудничестве в сфере новых цифровых технологий: блокчейна, майнинга криптовалют и так далее. Это одно из первых таких соглашений в нашей стране», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Он отметил, что жители Томской области, с одной стороны, стремятся сохранить природные богатства Сибири, а с другой стороны, активно ищут пути реализации потенциала региона именно в новейших технологиях.

«Эти два вроде бы противоположных события оказались знаковыми и связанными друг с другом. Мне вообще кажется, что сочетание сохранения и устремлённости в будущее — это антитеза, ярче всего характеризующая развитие Томской области в 2017 году», — резюмировал Сергей Шпагин.

Напомним, власти региона, подводя итоги 2017 года, назвали его удачным для Томской области.

«Уходящий год был удачным для нашей Томской области. 365 дней были насыщены яркими событиями. Мы открывали новые школы и центры культуры, заводы и фермы, строили дома и дороги. Мы радовались рекордному урожаю. Восхищались успехами наших промышленников, учёных, врачей, учителей, спортсменов. У нас получилось почти всё задуманное, потому что мы всё делали вместе, всегда чувствовали поддержку друг друга», — цитирует пресс-служба областной администрации Сергея Жвачкина.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Жвачкин руководит Томской областью с 2012 года. Тогда он был наделён полномочиями главы региона по представлению президента РФ. В сентябре 2017 года Жвачкин переизбрался на должность губернатора Томской области, выиграв всенародные выборы в первом туре с результатом 60,6% голосов.