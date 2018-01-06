Символ Франции – силами Франции

Светлана Беломестных, , 00:05 — REGNUM

В коллективной памяти сохранилось много имён героев, повернувших ход истории. Одно из таких имён — Жанна д’Арк, Орлеанская девственница.

На исходе Столетней войны между Францией и Англией был подписан договор, по условиям которого наследником французского престола признавался английский король. Франция оказалась в почти безнадёжной ситуации, теряя всякую надежду сохранить независимость. Казалось, французский народ может спасти только чудо.

Тем временем в деревне Домреми на границе Лотарингии и Шампани в крестьянской семье росла девушка, впечатлительная и экзальтированная Жанна. С юных лет её начали посещать видения святых, велевших ей освободить страну и народ от захватчиков. Уверившись в своей освободительной миссии, в январе 1429 года Жанна д’Арк сбежала из дома и отправилась в Вокулер, где встретилась с дофином Карлом, которому по наследству должен был перейти французский престол. Жар её веры в своё божественное предназначение убедил Карла, и крестьянка с горящими речами на устах и пылающим сердцем заручилась поддержкой Карла. Так Жанна д’Арк начинает своё героическое шествие по кровавым страницам истории освобождения Франции.

На тот момент практически единственным защитником французских позиций оставался город Орлеан, осаждённый англичанами. Именно там случилось боевое крещение Жанны д’Арк, орлеанской девственницы. Прежде Жанны в сияющих мужских доспехах на поле боя пришла слава о ней — французы видели в ней своё спасение и чудо, способное освободить страну на исходе сил, а англичанам слухи о деве внушали суеверный ужас. За 9 дней Жанне удалось снять осаду с Орлеана и в столетней войне произошёл радикальный перелом.

Слава орлеанской девы росла как снежный ком, английские солдаты были деморализованы и отступали, Франция решительно отвоёвывала свои позиции. Следующим шагом Жанны д’Арк была коронация дофина Карла в Реймсе, и этот ход она успешно осуществляет, также при помощи горячей веры в своё предназначение и силой убеждения.

Далее судьба девы складывается не так удачно, Жанна д’Арк получает ранение, поддержка Карла VII, получившего вожделенный престол, иссякает, готовится заговор английской и французской церкви, и в результате подлого обмана спасительница Франции приговаривается к сожжению на костре за ересь. Реабилитирована и канонизирована Жанна д’Арк была уже после своей смерти, и вся история отважной освободительницы обросла мифами и легендами, поддерживающими дух Франции.

Была ли героическая крестьянка посланницей святых, безумной фанатичкой или одержимой — в действительности не так важно. В успехе девушки, ставшей символом освобождения и силы духа, принципиальное значение имеют два фактора: сила убеждения и обстоятельства. Владела ли Жанна д’Арк особенной силой убеждения — не известно, однако любая одержимость может быть очень убедительной. Сильнее всего в пользу героини сыграл другой фактор — ожидание чуда. Французский народ был в оглушительном отчаянии, ничто не давало надежды на благополучный исход войны, и именно здесь в индивидуальном и коллективном развитии по всем канонам жанра случается божественное вмешательство, волшебное избавление, катарсис. Любая искра способна разжечь сухой костёр отчаяния, любой убедительный пророк мог стать символом освобождения в этой истории. Страна ждала чуда в истощении и нетерпении, и к народу явилась Жанна д’Арк, сияющая дева, перевернувшая ход истории.

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