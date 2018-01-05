Детей из сгоревшего в Петербурге автобуса обеспечили питанием и экскурсиями

Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM Оперативные службы и органы власти Санкт-Петербурга оказывают помощь и поддержку детям из Барнаула и Костромской области, потерявшим деньги и документы в сгоревшем туристическом автобусе. Об этом сегодня, 5 января, сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, пожар в автобусе MAN произошел 4 января около 11:30 на Стрелке Васильевского острова (Биржевая площадь, 1). К счастью, пассажиры автобуса обратили внимание на запах дыма и успели вовремя покинуть салон, который затем был полностью охвачен огнем. Пожарным потребовалось около получаса, чтобы справиться с возгоранием.

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Однако, несмотря на все усилия, автобус выгорел полностью, а вместе с ним сгорели вещи и документы детей, приехавших в Петербург для участия в театральном конкурсе. Программа поездки была рассчитана до 9 января, но для ее продолжения после пожара детям и сопровождающим их взрослым потребовалась безотлагательная помощь.

«С администрацией гостиницы, где они размещаются, достигнута договоренность о бесплатном питании школьников, чьи денежные средства были уничтожены пожаром, — отмечается в сообщении регионального Главка МЧС. — Также был положительно решен вопрос о том, чтобы ребятам в кратчайшие сроки оформили необходимые документы, и они смогли беспрепятственно выехать домой железнодорожным транспортом».

Кроме того, власти Петербурга намерены организовать для детей экскурсионную программу по главным достопримечательностям и музеям города. В дополнение к ней руководство петербургского ГУ МЧС пригласило ребят побывать в первом музее пожарного дела в России, который организован на Васильевском острове.

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