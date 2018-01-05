В Туве — морозно, «местами минус 50»

Кызыл, , 14:53 — REGNUM Туву одолевают сильные морозы, столбики термометров сегодня, 5 января, опускались местами до минус 50 градусов.

Между тем, по словам главы Тувы Шолбана Кара-оола, сильное похолодание — обычное для республики явление.

«Земляки, сильное похолодание — обычное явление для нашей республики. Местами сегодня минус 50. Нам нужно эти морозы пережить организованно, а значит, каждый на своем рабочем месте должен быть вдвойне бдительным, особенно в котельных. Прошу быть внимательными в частных домах, где топить сейчас приходится непрерывно. Будьте осторожны с огнём. Не выпускайте на улицу без присмотра детей и стариков, беспомощных людей. И, как вы хорошо знаете, опасно ездить в дальние дороги, где всякое может случиться с вашей автомашиной. Лучше воздержитесь от поездок, если неуверенны в её полной исправности и оснащённости», — пишет Кара-оол 5 января на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сильное похолодание жители Тувы обсуждают в соцсетях.

«В Улуг-Хеме уже — 46, а в Кызыле близится к — 50… Крещенские морозы начались пораньше», — сообщает паблик «Всё о бизнесе в Улуг-Хеме» (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

«Ну, вот и все, ещё до рождества начались 40-градусные морозы… будьте осторожны, следите за детьми, воздержитесь от дальних поездок», — советует паблик «Тыва Центр Азии».

Приводятся данные, что в Туве 6 января будет ясно и морозно — до минус 40 градусов. А к 7 января «потеплеет» до минус 27 градусов, ожидается небольшой снегопад.

«Слегка морозно», — иронизирует одна из подписчиц тувинского паблика.