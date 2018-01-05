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«Самая волосатая девушка» в мире нашла свою вторую половину

Общество

Синдром Абрамса встречается крайне редко

Бангкок, 5 января 2018, 12:47 — REGNUM  Девушка из Таиланда Супатра Сасупфан, страдающая редким наследственным заболеванием, синдромом Абрамса (гипертрихоз), и считающаяся «самой волосатой девушкой» в мире, вышла замуж в возрасте 17 лет. Об этом сегодня, 5 января, пишет британская газета Metro.

Сасупфан живёт в Таиланде. В 2010 году она была признана Книгой рекордов Гиннесса «самым волосатым подростком» в мире. Известно, что она страдает от довольно редкого наследственного заболевания — синдрома Абрамса или гипертрихоза. Её лицо, руки и ноги покрыты волосами, которые очень быстро растут. Такие случаи встречаются крайне редко, и со времён Средних веков известны всего около 50 человек с подобным недугом.

Её отец рассказывал журналистам, что семья перепробовала различные виды лечения, в том числе — лазерную депиляцию, однако ничего не помогло. В итоге девушка вынуждена регулярно бриться.

Сама Сасупфан призналась, что иногда в школе её называют «оборотнем», но она старается не обижаться и сохранять позитивный настрой.

«Я не чувствую себя особенной. У меня много друзей в школе. Моя волосатость делает меня особенной», — говорит Супатра.

И вот девушка сообщила, что вышла замуж за «любовь всей своей жизни».

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