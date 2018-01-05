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Заболеваемость ОРВИ в Марий Эл: госпитализировано 120 жителей региона

Общество

Случаев заболеваний гриппом с начала эпидемиологического сезона не зарегистрировано

Заболеваемость ОРВИ в Марий Эл: госпитализировано 120 жителей региона
Василий Поленов. Больная

Йошкар-Ола, 5 января 2018, 12:46 — REGNUM  Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Марий Эл на неделе, закончившейся 31 декабря, ниже эпидпорога на 22,6%. В этот период заболели 2240 человек, из которых 1691 — дети в возрасте до 14 лет, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В связи с заболеванием 120 жителей республики, из которых более 80% дети, госпитализировано.

В структуре заболеваемости в результате проведенных вирусологических исследований биоматериала от больных выявлено в 57,7% смывов — аденовирусы, в 9,8% — респираторно-синцитиальные вирусы, в 14,1% — вирусы парагриппа.

За предновогоднюю неделю для предотвращения распространения заболеваемости ОРВИ был приостановлен воспитательный процесс в одной из групп детского сада в Моркинском районе республики.

По информации ведомства, на данный момент вакцинировано за счет федерального бюджета и иных средств финансирования 40,8% от общей численности населения Марий Эл.

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Грипп, ОРЗ

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