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В Саранске 6 и 7 января ограничат движение транспорта

Общество

Ограничение продлится и 7 января

Саранск, 5 января 2018, 12:30 — REGNUM  В Саранске на период 6−7 января в целях обеспечения безопасности будет ограничено движение транспортных средств. Также планируется ограничить зоны для стоянки транспорта, сообщили ИА REGNUM в администрации Саранска.

В частности, будет запрещена стоянка на парковках в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова. А также на территориях, прилегающих к храму Казанской иконы Божией Матери и Никольскому храму. Стоянка и движение в этих районах будет ограничено с 7:00 мск 6 января до 2:00 7 января.

Кроме того, будет запрещена стоянка транспортных средств по улицам Советская и Большевистская в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова 7 января с 7:00 до 21:00.

В администрации подчеркнули, что ограничение не распространяется на спецмашины.

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