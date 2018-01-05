В Саранске 6 и 7 января ограничат движение транспорта

Саранск, , 12:30 — REGNUM В Саранске на период 6−7 января в целях обеспечения безопасности будет ограничено движение транспортных средств. Также планируется ограничить зоны для стоянки транспорта, сообщили ИА REGNUM в администрации Саранска.

В частности, будет запрещена стоянка на парковках в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова. А также на территориях, прилегающих к храму Казанской иконы Божией Матери и Никольскому храму. Стоянка и движение в этих районах будет ограничено с 7:00 мск 6 января до 2:00 7 января.

Кроме того, будет запрещена стоянка транспортных средств по улицам Советская и Большевистская в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова 7 января с 7:00 до 21:00.

В администрации подчеркнули, что ограничение не распространяется на спецмашины.