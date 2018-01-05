Индекс Dow Jones достиг рекордного уровня в 25 тысяч пунктов

Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов на Нью-йоркской фондовой бирже 4 января впервые в истории превысил отметку в 25 тысяч пунктов, передаёт CBS News.

Напомним, в октябре Dow Jones впервые преодолел отметку в 23 тысячи пунктов, а в конце ноября достиг уже 24 тысячи пунктов.

Такие результаты эксперты связывают с хорошими показателями занятости в США. 4 января отраслевая организация ADP объявила, что количество рабочих мест в частном секторе США в декабре выросло на 250 тысяч, что стало максимальным показателем за девять месяцев.

Ранее Белый дом распространил справочный материал, согласно которому за год правления президента Дональда Трампа в США было создано 1,7 млн новых рабочих мест.

Промышленный индекс Dow Jones — старейший рыночный индекс США, был создан редактором газеты Wall Street Journal и создателем Dow Jones & Company Чарльзом Доу.

Dow Jones оценивает уровень развития промышленной составляющей фондовых рынков Соединённых Штатов.

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