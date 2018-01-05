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Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет через Каир

Общество

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром

Москва, 5 января 2018, 00:39 — REGNUM  Ростуризм в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа о возобновлении авиасообщения с Каиром снял ограничения для туроператоров на продажу туров в Египет с перелётом через Каир, сообщает пресс-служба ведомства.

«Указ президента России… вступил в силу в день его подписания. В связи с этим туроператоры могут формировать турпродукт в Арабскую Республику Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром», — говорится в сообщении Ростуризма.

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Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено по решению российских властей после произошедшего в октябре 2015 года теракта на борту летевшего из Египта самолёта Airbus А321 компании «Когалымавиа» с российским гражданами. Жертвами теракта стали 224 человека.

Российской стороной был выдвинут ряд требований по обеспечению безопасности египетских аэропортов. Также Москва потребовала привлечь к контрольным процедурам российских специалистов.

15 декабря было заключено соглашение о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Каиром.

Читайте ранее в этом сюжете: Ограничения сняты: Путин возобновил авиасообщение между Россией и Египтом

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