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В Саратовской области похоронили погибшего в Сирии пилота

Общество

Вертолет Ми-24, выполнявший перелет на аэродром Хама, потерпел крушение 31 декабря 2017 г. в связи с технической неисправностью

В Саратовской области похоронили погибшего в Сирии пилота
Иллюстрация: Минобороны России
Боевой вертолет Ми-24

Саратов, 4 января 2018, 17:58 — REGNUM  В Саратовской области похоронили российского пилота вертолета Ми-24, разбившегося в Сирии 31 декабря 2017 г. Траурные мероприятия прошли в четверг, 4 января, в городе Пугачеве. Об этом сообщили РИА «Новости» в местной администрации.

«В Пугачеве прошли похороны пилота, который погиб при крушении вертолета в Сирии», — сказал источник.

Напомним, вертолет Ми-24, выполнявший перелет на аэродром Хама, потерпел крушение 31 декабря 2017 г. в связи с технической неисправностью. В результате ЧП погибли два человека, еще один получил травмы.

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