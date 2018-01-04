Смертельный пожар на обувной фабрике под Новосибирском: возбуждено дело

Новосибирск, , 16:02 — REGNUM В Новосибирской области следователи начали расследование причин и обстоятельств смертельного пожара на обувной фабрике. Инцидент произошёл в посёлке Чернореченском Искитимского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР.

Огонь в помещениях предприятия на улице Советской вспыхнул около 9 часов утра 4 января. По информации областного МЧС, о пожаре сообщил очевидец. К прибытию на место ЧП первых пожарных расчётов пламенем уже было охвачено 2 тыс. кв. метров. По всей площади горел ангар, в котором производилась и хранилась резиновая обувь, а также сопутствующие материалы для ее изготовления. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, «это свидетельствует о позднем обнаружении и запоздалом сообщении о пожаре».

Пожару был присвоен повышенный, третий ранг сложности. К месту проведения работ были запрошены дополнительные силы. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние жилые и производственные строения. Всего было задействовано почти 100 человек и 30 единиц спецтехники.

В настоящее время проведение поисково-спасательных работ на месте происшествия завершено. Извлеченные из-под завалов тела погибших людей были переданы в судебно-медицинское учреждение. Точное количество жертв пожара официально не названо, однако, по предварительным данным, речь может идти о 10 погибших.

«Двое граждан Китая получили незначительные ожоги конечностей. Они сами обратились в медицинское учреждение за помощью, а затем были отпущены домой», — добавили в МЧС.

Что стало причиной пожара, пока не сообщается. Материальный ущерб устанавливается.

Следственный органы уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Его расследование взято на контроль в центральном аппарате СКР.

Добавим, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области лично возглавить работу следственной группы и проведение всех необходимых следственных действий на месте пожара.