Австралия намерена стать ключевым поставщиком лечебной марихуаны в мире

Канберра, , 12:58 — REGNUM Австралия официально разрешила продажу лечебной марихуаны в другие страны мира. Об этом заявил министр здравоохранения страны Грег Хант, сообщает телеканал SBS. Глава ведомства отметил, что это решение позволит простимулировать рост предложений на развивающемся внутреннем рынке и поможет ему вырасти.

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Также министр выразил надежду, что в будущем Австралия станет ключевым поставщиком лечебной марихуаны в мире. Напомним, доступ для больных к медицинской марихуане, выращенный австралийцами, правительство официально дало в 2016 году. Первым из штатов, легализовавших марихуану для медицинского использования, стала Виктория.

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Как сообщало ИА REGNUM, марихуану уже легализовал ряд стран. Так, в апреле 2017 года за законопроект, разрешающий выращивание и использование марихуаны в медицинских целях, проголосовала нижняя палата парламента Мексики. Ранее — в декабре 2016 года — законопроект уже был одобрен сенатом.

А в ноябре 2017 года новый закон о легализации продажи марихуаны для употребления в медицинских целях вступил в силу в Польше. Нормативный акт был принят парламентом республики летом. Согласно новому закону, препараты из конопли теперь смогут производиться в аптеках на основании рецепта врача из материала, поставляемого из-за границы. Причём отмечалось, что почти 90% местных аптек для этого уже приспособлены.

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