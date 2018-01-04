Следствие ищет очевидцев гибели 10 человек в Югре

Ханты-Мансийск, , 10:15 — REGNUM В Югре сотрудники СКР ищут очевидцев ДТП, жертвами которого днём 3 января стали десять человек, в том числе четверо детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ведомства.

Очевидцев просят позвонить на круглосуточный телефон дежурной службы следственного управления по ХМАО-Югре. По этому же номеру могут обратиться граждане, которые готовы предоставить в распоряжение следствия записи с видеорегистраторов.

Напомним, трагедия произошла днём 3 января на 159-м километре дороги Ханты-Мансийск — Нягань. Столкнулись легковые машины Renault Duster и Mazda 6.

В одной из машин были жители Югры, во второй — Ямала. Среди них четверо детей, в том числе грудной младенец. Все они погибли.

Предположительно, одна из машин выехала на встречную полосу. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которые и повлекли массовую гибель людей. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата СКР. На месте трагедии продолжают работу следователи и следователи-криминалисты.

Губернатор Югры Наталья Комарова уже пообещала родственникам погибших необходимую помощь. Также члены правительства ХМАО выразили свои соболезнования тем, кто потерял в этой аварии своих родных и близких.

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