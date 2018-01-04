Четверг, 4 Января 2018 года
21:22:11 МСК

Следствие ищет очевидцев гибели 10 человек в Югре

Общество

И просит записи видеорегистраторов

Ханты-Мансийск, 4 января 2018, 10:15 — REGNUM  В Югре сотрудники СКР ищут очевидцев ДТП, жертвами которого днём 3 января стали десять человек, в том числе четверо детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ведомства.

Очевидцев просят позвонить на круглосуточный телефон дежурной службы следственного управления по ХМАО-Югре. По этому же номеру могут обратиться граждане, которые готовы предоставить в распоряжение следствия записи с видеорегистраторов.

Напомним, трагедия произошла днём 3 января на 159-м километре дороги Ханты-Мансийск — Нягань. Столкнулись легковые машины Renault Duster и Mazda 6.

В одной из машин были жители Югры, во второй — Ямала. Среди них четверо детей, в том числе грудной младенец. Все они погибли.

Предположительно, одна из машин выехала на встречную полосу. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которые и повлекли массовую гибель людей. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата СКР. На месте трагедии продолжают работу следователи и следователи-криминалисты.

Губернатор Югры Наталья Комарова уже пообещала родственникам погибших необходимую помощь. Также члены правительства ХМАО выразили свои соболезнования тем, кто потерял в этой аварии своих родных и близких.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре на трассе, где погибли три семьи, движение восстановлено

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авария с 10 погибшими в Югре

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить