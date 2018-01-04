Убийца начальника отдела полиции застрелен в Чечне

Грозный, , 10:09 — REGNUM В Чечне завершена спецоперация по задержанию предполагаемого убийцы полицейского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД 4 января, местонахождение злоумышленника было установлено правоохранителями совместно с сотрудниками Росгвардии в ходе оперативно-поисковых мероприятий.

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Местный житель Хамзат Баймурадов был обнаружен и блокирован на окраине села Шалинского района республики.

«При задержании ответным огнём он был уничтожен», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

Отмечается, что из сотрудников правоохранительных органов в ходе операции никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, вооружённое нападение на начальника отделения полиции села Автуры отдела МВД России по Шалинскому району Чечни Абубакара Устарханова было совершено вечером 3 января. Злоумышленник выстрелил в него, когда страж порядка выходил из продовольственного магазина. От полученных ранений полицейский скончался на месте происшествия.

Личность подозреваемого установили по горячим следам. Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Автуры Хамзат Баймурадов. Сообщалось, что ранее он работал в полиции. Мотивы убийства пока неизвестны.

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