В первые дни года на Урале погибли десять детей

Ханты-Мансийск, , 09:17 — REGNUM На Урале с начала 2018 года в разных ЧП погибли не менее десяти детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Три ребёнка (16-летняя девушка и две девочки) умерли 1 января в Оренбургской области. Всего в том частном доме трагедия унесла жизни семи человек. Люди насмерть отравились угарным газом.

В Курганской области также от отравления угарным газом погибли пять человек, среди них и 10-летний мальчик. А на Южном Урале ушли из жизни мужчина и двое маленьких его внуков (девочка и мальчик). Здесь из-за непотушенной тлеющей сигареты квартира заполнилась едким дымом. Спасти людей не удалось.

Крупная авария произошла в Югре. В 16:30 по местному времени 3 января из-за столкновения двух машин здесь погибли 10 человек. Среди них четверо детей, в том числе младенец. Причиной трагедии стало лобовое столкновение машин.

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Таким образом, только в трёх известных крупных ЧП (в Зауралье, Оренбуржье и Югре) с начала года погибли 22 человека. Из них восемь детей. Если к этой цифре добавить погибших в Челябинской области мужчину и его внуков, то цифра, понятно, возрастёт.

В Оренбуржье причиной скопления угарного газа стала плохо открытая заслонка, в Зауралье находившиеся в частном доме люди вмешались в работу газового оборудования, на Южном Урале мужчина «забыл» потушить сигарету.

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Сейчас причины трагедий выясняет следствие. Но уже можно предположить, что многих смертей можно было избежать. Правила пожарной безопасности, работы с газовым оборудованием, правила дорожного движения, наверное, для кого-то являются мелочью. Но результаты пренебрежения этими «мелочами» более чем печальны: безвременно ушедшие из жизни люди и их осиротевшие семьи.

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