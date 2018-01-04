В резиденции Билла и Хиллари Клинтон тушили пожар

Чаппаква, США, , 07:12 — REGNUM На территории владения четы Клинтон произошёл пожар. В настоящее время огонь уже потёшен. Речь идёт о резиденции бывшего президента США Билла Клинтона и его жены Хиллари в городе Чаппаква, штат Нью-Йорк.

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Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже в здании, где размещается секретная служба. Это здание находится на территории резиденции, но не соединено с домом Клинтон.

Пожарные быстро ликвидировали возгорание.

«Да, на объекте, который принадлежит секретной службе и находится на территории четы Клинтон, произошёл небольшой пожар. Это случилось в здании, которое не связано с их домом», — прокомментировал пресс-секретарь Хиллари Клинтон Ник Меррилл.

Как он написал в своём микроблоге в Twitter, «Клинтонов не было дома. Всё в порядке».

В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, особняк в Чаппакуа супруги Клинтон приобрели в 1999 году за 1,7 млн долларов. Построенный в 1899 году дом площадью около 480 кв. м до сих пор принадлежит семье Клинтонов. В нем пять спален, четыре ванных комнаты, бассейн.

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